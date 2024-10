Amazon fait perdre 260 € à ce petit vidéoprojecteur Full HD avec Google TV intégré

Le Dangbei Atom est un vidéoprojecteur très agréable à utiliser au quotidien ou pour de l’appoint. Du FHD jusqu’à 180″, 1 200 lumens, Google TV… Il a de quoi plaire, surtout maintenant qu’il se négocie 260 euros moins chers.

Dangbei Atom // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

La marque Dangbei est spécialisée dans la vidéoprojection et possède un catalogue plutôt complet. Parmi eux, on a le modèle Atom, qui utilise une source Laser avec une puce DLP pouvant afficher une image d’une définition Full HD jusqu’à 180 pouces. Il a l’avantage d’être extrêmement compact et a la particularité d’intégrer le système Google TV. Cet appareil noté 8/10 par nos soins offre un bon rapport qualité/prix. C’est d’autant plus le cas, avec cette remise immédiate de 260 euros.

En quoi le Dangbei Atom est-il intéressant ?

Pour son design compact et sa facilité d’installation

Des images en FHD ultra-lumineuse jusqu’à 180 pouces

La présence de Google TV et la certification Netflix

Affiché à 999,99 euros sur Amazon, le vidéoprojecteur Dangbei Atom peut vous revenir à 739,99 euros grâce à un coupon de réduction.

N’oubliez pas de cocher le coupon pour bénéficier de la réduction // Source : Amazon

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Dangbei Atom. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un petit vidéoprojecteur simple à installer

Le vidéoprojecteur Dangbei Atom est un modèle compact au format plat. Avec 5 cm d’épaisseur, 20 cm de large et de profondeur et seulement 1,3 kg, il est donc très aisément transportable. Il sera facile à intégrer dans n’importe quel intérieur et reste très discret dans un salon ou une chambre.

Pour faciliter son installation, le constructeur intègre un socle en caoutchouc antidérapant et même un pas de vis pour le fixer sur un trépied, par exemple. À l’arrière, on découvre la connectique qui est composée d’une entrée HDMI, d’un port USB 2.0 et d’une sortie audio jack 3,5 mm. Concernant la connectivité, il est compatible Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.1.

Avec une qualité d’image satisfaisante et Google TV aux commandes

Pour assurer une bonne qualité d’image, l’Atom utilise une source Laser avec une puce DLP pouvant afficher une image d’une définition Full HD. Résultat : on a une bonne précision et une belle netteté avec de nombreux détails clairs. La technologie DLP avec Laser permet d’obtenir des couleurs vives et des noirs relativement profonds. Avec 1 200 lumens, il profite d’une bonne luminosité pour son gabarit, ce qui lui permet d’être utilisé même dans une pièce éclairée. La pénombre, voire l’obscurité totale, reste toutefois le meilleur rendu.

Pour finir sur la partie logicielle, ici, c’est Google TV qui est à la manœuvre. Le système est nettement plus ouvert et le fabricant a réussi à le faire certifier par Netflix pour profiter des contenus de plateformes américaines. On peut compter sur les autres plateformes de streaming comme Prime Video, MyCanal, Apple TV+, Rakuten TV, Disney+.

Si vous voulez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le Dangbei Atom.

Pour découvrir d’autres références que le Dangbei Atom, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs vidéoprojecteurs du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.