Amazon retire 170 € aux Lenovo Legion Glasses, des lunettes de réalité augmentée équipées d’un écran Oled Full HD 60 Hz par œil

Les Lenovo Legion Glasses sont des lunettes de réalité augmentée qui permettent de jouer et regarder des films partout. Elles ont été pensées pour aller avec la console Lenovo Legion Go, mais fonctionnent avec d’autres appareils Windows ou MacOS, et sont disponibles à 329,03 euros chez Amazon.

Les Lenovo Legion Glasses // Source : Arnaud Gelineau pour Frandroid

La réalité augmentée consiste à superposer des éléments visuels, accompagnés parfois d’audio, à la réalité. Par exemple, certains sites s’en servent pour vous faire essayer des vêtements, des lunettes, des bijoux, avant que vous ne les achetiez. Les Lenovo Legion Glasses sont donc des lunettes qui vous font vivre cette expérience avec votre PC, votre smartphone ou la console Lenovo Legion Go si vous la possédez, mais ce n’est pas obligatoire. Si l’aventure vous tente, sachez qu’il est actuellement possible d’économiser 170,96 euros.

Les points forts des Lenovo Legion Glasses

L’écran Full HD 60 Hz utilise la technologie Micro OLED pour un rendu précis

Aussi confortable aussi bien pour jouer que pour regarder des vidéos

Une utilisation plug’n’play avec son câble USB-C

Lors de leur lancement en 2023, les Lenovo Legion Glasses étaient vendues 499,99 euros. Un prix amorti par le temps et les réductions, comme celle-ci chez Amazon qui les mets à 329,03 euros.

Un écran personnel pour plus de confort

En 2023, Lenovo a accompagné sa console Legion Go avec un accessoire original : les Legion Glasses. Elles intègrent deux écrans micro-OLED affichant chacun une définition de 1920 x 1080 pixels avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Compatibles avec des verres correcteurs, elles fonctionnent sans batterie et se branchent via un câble USB-C sur la Legion Go, un PC ou un smartphone prenant en charge le DisplayPort over USB-C.

Elles pèsent 96 grammes, ce qui est relativement léger, même si elles se font un peu sentir quand on les porte trop longtemps. Les branches intègrent des haut-parleurs avec contrôle du volume sur le côté droit, et des boutons sur la gauche permettent d’ajuster la luminosité. L’affichage ne vise pas une immersion totale, mais améliore le confort, car vous n’avez rien à tenir dans vos mains, ce qui rend les longues sessions de jeu plus agréables.

Des lunettes polyvalentes à utiliser partout

Les Legion Glasses se distinguent par leur compatibilité étendue grâce à leur utilisation simple via le port USB-C. En plus, elles fonctionnent sans pilote sur divers appareils. Elles permettent de transformer un smartphone ou un PC en écran secondaire, même si tous les modèles ne sont pas compatibles. L’affichage reste net et fluide grâce à la technologie micro-OLED, bien que le taux de rafraîchissement de 60 Hz ne soit pas à la hauteur pour les jeux très rapides.

Elles ne remplacent pas un casque de réalité virtuelle et ne proposent pas d’expérience immersive avancée, mais par contre, elles remplissent bien leur rôle d’écran personnel transportable. Si vous êtes prêts à accepter quelques compromis techniques, vous avez là une solution pratique pour profiter de vos contenus multimédias.

Pour compléter la panoplie, si le cœur vous en dit, vous pouvez consulter notre test complet de la console pour laquelle elles ont été pensées, la Lenovo Legion Go.

Si la question de la réalité virtuelle ou mixte vous intéresse, nous avons aussi une belle sélection des meilleurs casques à retrouver juste ici.

