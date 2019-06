Comme chaque année, Amazon va lancer sa journée spéciale avec une multitude d’offres flash dédiées aux utilisateurs disposant d’un abonnement Amazon Prime. Comment se préparer à l’événement pour bénéficier des meilleures offres ? On vous donne quelques astuces pour Amazon Prime Day 2019 !

Depuis 2015, Amazon organise chaque année son propre événement commercial avec Prime Day. Durant plusieurs jours, le célèbre marchand propose de nombreuses baisses de prix sur une grande partie de son catalogue, avec des offres similaires à ce que l’on peut trouver durant le Black Friday.

Cette année, Prime Day se déroulera le lundi 15 et le mardi 16 juillet 2018.

Les offres attendues s’annoncent nombreuses et si vous avez prévu de profiter de l’événement pour changer de smartphone ou pour craquer sur un produit qui vous fait de l’œil depuis quelques mois, voici quelques conseils pour bien se préparer à Amazon Prime Day 2019.

S’abonner à Amazon Prime

Le premier conseil que nous pouvons vous donner pour préparer Amazon Prime Day 2019 est le plus important : s’abonner à Amazon Prime. Comme son nom l’indique, Prime Day est un événement réservé aux membres Amazon Prime. Cependant, le service propose 30 jours d’essai sans engagement avant de passer à 5,99 euros par mois ou à 49 euros par an.

En plus de permettre de profiter des offres de Prime Day, Amazon Prime inclut :

La livraison express, en 1 jour ouvrée ou le soir même

Un accès prioritaire aux ventes flash Amazon

Le service de SVOD Prime Vidéo sans aucun surcoût

2 millions de titres à écouter sur Prime Music

Des jeux vidéo et DLC offerts sur Twitch Prime (dont un abonnement d’un an au Nintendo Switch Online en ce moment)

Bien entendu, vous pouvez utiliser l’essai gratuit pour profiter des offres de Prime Day, et se désabonner par la suite à cette adresse. Si vous vous abonnez dès aujourd’hui, vous pourrez utiliser Amazon Prime durant Prime Day comme l’événement se déroule dans moins de 30 jours (le 15 et le 16 juillet 2019).

Essayez Amazon Prime gratuitement pendant 30 jours

Pour en savoir plus sur l’abonnement, rendez-vous sur notre guide des avantages d’Amazon Prime en 2019.

Connaître ses besoins à l’avance

Les offres proposées durant Prime Day affichent des stocks très réduits, il faut être réactif pour profiter des meilleurs deals de l’événement. C’est pour cela que cela peut-être intéressant de connaître ses besoins à l’avance, voire même commencer à surveiller le prix des références qui vous intéresseraient pour être réactif au maximum durant l’événement, d’autant plus sur des produits assez chers ou volumineux comme des téléviseurs. Cela serait dommage de passer à côté d’une excellente offre !

Ne pas hésiter à profiter des déstockages

C’est dans les vieux pots qu’on fait la meilleure soupe ! On ne le dit pas assez, mais un produit de 2018 à moitié prix sera toujours plus intéressant que sa version 2019.

Par exemple, un flagship de 2018 proposera une version bien plus complète qu’un smartphone de milieu de gamme de 2019. Tout simplement car on ne retrouve pas certaines caractéristiques sur cette gamme de prix (Qi, IP68, finitions, performances), et que les capteurs photo des smartphones haut de gamme proposent une expérience bien plus réussie que ce qu’on a l’habitude de trouver sur des segments tarifaires plus accessibles.

S’abonner à FrAndroid Bons Plans

FrAndroid prépare une grande couverture d’Amazon Prime Day 2019 avec des sélection des meilleures offres et les bons plans en temps réel.

Pour ne rien louper :

Abonnez-vous à notre compte Twitter FrAndroid Bons Plans qui diffusera toutes les meilleures offres Tech en temps réel

Ajoutez notre guide de l’événement à vos favoris, nous sélectionnerons toutes les meilleures offres de Prime Day 2019 avec des informations utiles sur les produits

Rendez-vous le 15 et le 16 juillet 2019 pour suivre Amazon Prime Day 2019 avec nous !