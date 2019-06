Vous recherchez une solution abordable pour remplacer votre vieux disque dur, ou pour compléter votre configuration actuelle ? Aujourd’hui, le SanDisk SSD Plus de 480 Go est disponible 51 euros sur Amazon, soit le prix le plus bas constaté jusqu’à maintenant.

Plus rapides et plus compacts que les disques durs classiques, les SSD ont de nombreux arguments en leur faveur. Le prix n’en a d’ailleurs pas toujours été un, mais ils sont dorénavant bien plus abordables. Preuve à l’appui avec le SSD Plus SanDisk d’une capacité de 480 Go qui est aujourd’hui proposé à seulement 51 euros sur Amazon.

Comme la plupart des SSD, la référence de SanDisk adopte le format 2,5 pouces (9,91 x 0,64 x 6,86 cm). Il peut alors facilement se loger à l’intérieur de votre PC ou ordinateur portable, à l’exception des modèles plus fins comme les ultrabooks. Il est d’ailleurs conçu pour résister aux vibrations et aux chocs, une assurance supplémentaire dans l’espoir de conserver les données stockées en cas de chute, ou autre.

Il propose une vitesse de lecture de 535 Mb/s et une vitesse d’écriture de 445 Mb/s, ce qui est très efficace à l’usage au quotidien et surtout 20 fois plus rapide qu’un disque dur traditionnel. Bref, tout simplement le SSD idéal pour lancer Windows en quelques secondes au démarrage, exécuter rapidement vos logiciels installés dessus, ou encore pour naviguer de manière plus fluide sur Internet.

Simple à installer, il est également livré avec des instructions pour vous guider à le configurer étape par étape. De plus, notez qu’il bénéficie d’une garantie de 3 ans.

Pourquoi recommande-t-on ce SSD ?

Compact et robuste

Débits de transfert 20 fois supérieurs aux HDD classiques

La garantie de 3 ans

Commercialisé autour de 150 euros à sa sortie, le SanDisk SSD Plus de 480 Go est aujourd’hui disponible à 51 euros sur Amazon.

