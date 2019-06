Depuis quelque temps, le prix des SSD est en chute libre. Pour preuve, les références CS900 de la marque PNY sont aujourd’hui proposées à prix bas sur Cdiscount. On retrouve alors le modèle 480 Go à 44 euros (au lieu de 75 euros) et le modèle 960 Go à 89 euros (au lieu de 149 euros).

Si vous êtes à la recherche d’une solution abordable pour remplacer votre vieux disque dur qui tourne au ralenti, notez que les SSD (Solid State Drive) PNY CS900 de 480 Go et 960 Go sont en promotion sur Cdiscount. Ils passent respectivement à 44 euros et à 89 euros.

Comme la plupart des SSD chez la concurrence, les modèles PNY CS900 adoptent le format 2,5 pouces. Une taille suffisamment compacte pour ne pas prendre trop de place à l’intérieur de votre tour de PC, mais surtout qui permet de se loger facilement à l’intérieur d’un laptop — à l’exception des modèles plus fins comme les ultrabooks. Ils profitent d’ailleurs d’une conception robuste pour résister aux chocs, ce qui est idéal pour conserver les diverses données stockées en toute sécurité, et surtout de manière prolongée.

Ils proposent une vitesse de lecture théorique à 550 Mo/s et une vitesse d’écriture allant au maximum jusqu’à 515 Mo/s, ce qui est très élevé au quotidien. Pour avoir un ordre d’idée, c’est un peu comme passer de l’ADSL à la Fibre optique. La différence avec un HDD classique se fait clairement sentir, où votre système d’exploitation se lancera en quelques secondes seulement, ainsi que vos logiciels et jeux vidéo les plus gourmands.

Simple à installer, ils sont d’ailleurs livrés avec des instructions pour vous guider à les configurer étape par étape. De plus, ils bénéficient tous les deux d’une garantie constructeur de 3 ans.

Pourquoi recommande-t-on ces SSD ?

Le petit prix

Le design compact et robuste

La vitesse en lecture/écriture élevée

Le SSD PNY 480 Go est aujourd’hui disponible à 44 euros sur Cdiscount, contre 75 euros habituellement.

Retrouvez le SSD PNY de 480 Go à 44 euros

Vous préférez le double de la capacité ? Ça tombe bien, le modèle 960 Go est également en promotion à 89 euros sur Cdiscount (au lieu de 149 euros).

Retrouvez le SSD PNY de 960 Go à 89 euros