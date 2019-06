Si les SSD offrent des performances bien plus élevées que les HDD traditionnels, ils ont également le mérite d’être bien plus compacts. Preuve à l’appui avec le SSD PNY Elite de 480 Go qui est encore plus petit qu’une carte bancaire. On le trouve aujourd’hui à 64 euros sur Rue du Commerce grâce à une vente flash.

Vous recherchez une alternative compacte et performante pour remplacer votre ancien disque dur externe ? Le SSD PNY Elite de 480 Go est actuellement affiché sur Rue du Commerce à 64 euros au lieu de 75 euros. Tout simplement la solution parfaite qui allie petite taille et grosse capacité.

Le SSD portable PNY Elite d’une capacité de 480 Go de stockage possède une particularité importante : un design ultra compact. Ses petites dimensions (35,6 x 60 x 8,9 mm) lui permettent d’être facilement transportable, au point de pouvoir se faufiler aisément dans une poche de pantalon. Comme vous pouvez le voir sur l’image au-dessus, il est même plus petit qu’une carte bancaire classique.

Avec sa vitesse de transfert atteignant 430 Mo/s en lecture et 400 Mo/s en écriture, ce SSD externe vous permet de transférer des fichiers volumineux en seulement quelques secondes. Une solution idéale pour les photographes, vidéastes et graphistes ou, de manière plus générale, tous les utilisateurs d’ordinateur qui ont besoin de sauvegarder leurs fichiers.

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows et Mac OS X, il suffit de le brancher avec le câble USB 3.1 fourni dans la boîte pour l’utiliser. Bref, du plug-n-play simple et efficace. Rappelons enfin que les SSD résistent bien mieux aux chocs que les disques classiques. C’est d’autant plus important sur un disque externe que l’on déplace très régulièrement.

Pourquoi recommande-t-on ce SSD ?

Pour son design particulièrement compact

Pour sa vitesse de transfert élevée

La résistance aux chocs inhérentes aux SSD

Le SSD portable PNY Elite de 480 Go est aujourd’hui disponible à 64 euros sur Rue du Commerce, contre environ 75 euros habituellement.

Retrouvez le SSD PNY Elite 480 Go à 64 euros