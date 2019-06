Si vous voulez contrôler à distance des appareils qui ne sont pas prévus pour à la base, il suffit de passer par la solution prise connectée. Pour cela, pas besoin de dépenser des mille et des cents. On trouve aujourd’hui la prise Alfawise, compatible Google Assistant et Amazon Alexa, sur Gearbest à 8 euros seulement grâce à une vente flash.

Eh oui, une simple prise connectée suffit à rendre « intelligent » n’importe quel appareil se branchant à une prise murale (TV, lampe, cafetière, ventilateur, etc.). Alfawise, la marque de Gearbest, propose aujourd’hui sa version française de sa prise connectée à 8 euros seulement par le biais d’une vente flash.

La prise connectée Alfawise est aussi simple à installer qu’à utiliser. Via WiFi, elle se connecte facilement à votre réseau domestique. Il suffit de télécharger l’application Tuya Smart Life (disponible sur iOS et Android) pour commencer à utiliser vos différents appareils électriques, il est d’ailleurs possible de gérer plusieurs prises simultanément.

Deux fonctionnalités intéressantes sont à noter : la prise en charge et suivi de l’état de vos appareils électriques avec des résultats consultables sur votre smartphone et elle est capable de gérer jusqu’à 8 minuteurs différents.

Le meilleur pour la fin, la prise connectée Alfawise est compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant la contrôler à la voix. Les « OK Google, allume la cafetière » ou « Alexa, allume le ventilateur » vous changeront la vie à coup sûr.

Pourquoi recommande-t-on ce produit ?

Facile à installer et à utiliser

Les fonctionnalités de suivi et de gestion

Compatible Google Assistant et Alexa

Grâce à une vente flash, la prise connectée Alfawise est aujourd’hui disponible à 8 euros sur GearBest.

Retrouvez la prise Alfawise à 8 euros sur GearBest

