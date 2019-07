Si vous attendiez les soldes d’été 2019 pour acquérir un laptop élégant performant, cette promotion sur Cdiscount devrait vous plaire. L’Asus Vivobook S15, nom de code S512DA-EJ315T, est aujourd’hui disponible à 599 euros.

Avec ses composants quasi premium, l’Asus VivoBook S15 répondra à la majorité des besoins (bureautique, jeux, Internet, etc.). Pendant les soldes d’été 2019, il est aujourd’hui remisé à 599 euros sur Cdiscount. Une affaire à ne pas louper pour celles et ceux qui souhaitent changer de laptop.

L’Asus Vivobook S15 embarque effectivement une fiche technique très intéressante, ce qui lui permet aujourd’hui de proposer un rapport performances/prix très acceptable. On retrouve alors un processeur AMD Ryzen 7 3700U accompagné d’un GPU AMD Radeon RX Vega 10 et 8 Go de mémoire vive. Si ce n’est pas la meilleure des configurations du marché, force est de constater qu’elle est déjà très convaincante pour un laptop de cette tranche tarifaire. Il pourra faire tourner aussi bien des logiciels gourmands, types Photoshop ou After Effects, que des jeux 3D — même si les conditions ne seront pas optimales. De plus, ils s’exécuteront rapidement grâce au SSD de 256 Go.

Ensuite, il faut avouer que la gamme Vivobook de chez Asus possède un design plutôt agréable. Sobre et minimaliste sont définitivement des adjectifs qui la décrivent très bien et où cette finition couleur aluminium fait penser aux ordinateurs d’Apple. Quoi qu’il en soit, le résultat est joli à regarder sur ce Asus Vivobook S15. Il est également relativement compact malgré sa diagonale d’écran de 15,6 pouces. Les bordures sont en effet réduites pour ne pas trop avoir d’impact sur le gabarit du laptop, ce qui rend l’ordinateur plus facilement transportable.

Notez qu’il tourne sous la version 64 Bits de Windows 10 Edition Familiale et qu’il offre une connectique fournie : 1 prise casque/microphone, 1 port USB A 3.1 Gen 1, 2 ports USB A 2.0, 1 port USB-C 3.1 Gen 1 et 1 port HDMI.

Pourquoi recommande-t-on ce laptop ?

Un rapport performances/prix intéressant

Le design sobre et minimaliste de la gamme Vivobook

La connectique fournie

Pendant les soldes d’été 2019, l’Asus Vivobook S15 est disponible sur Cdiscount à 599 euros.

Retrouvez l'Asus VivoBook à 599 euros

Comment suivre les Soldes d’été 2019 ?

Les Soldes d’été sont un événement immanquable pour faire de bonnes affaires avant de partir en vacances. Chaque année, les e-commerçants proposent des remises très intéressantes sur la majorité de leur catalogue. Les soldes se déroulent du 26 juin 2019 au 6 août 2019. Découvrez les dernières offres des Soldes d’été 2019 ou notre sélection des meilleures offres de l’événement sans plus attendre !