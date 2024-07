Ce puissant laptop gaming (Oled 120 Hz, Ryzen 7, RTX 4060) perd 50 % de son prix pour les soldes

Et si vous profitiez des soldes d’été pour changer votre vieux laptop gaming ? Bien équipé, le Lenovo Légion Slim 5 14APH8 (Oled 120 Hz, RTX 4060, Ryzen 7) devrait vous plaire et chute à 949 euros contre 1 999 euros habituellement.

Les soldes d’été sont la bonne occasion pour s’équiper informatiquement aux meilleurs prix. Ce laptop gaming Lenovo Legion Slim 5 14APH8 en est un bon exemple. Il dispose d’une configuration très bien équilibrée pour un rapport puissance-prix très intéressant pour qui cherche une machine de jeu nomade ou tout simplement un laptop puissant sans se ruiner. On le retrouve à moitié prix grâce à la combinaison d’une promo ainsi que l’ajout d’un code promo.

Les atouts du Lenovo Legion Slim 5 14APH8

Un format compact et confortable

Endurant avec un écran Oled bien calibré

Une config solide : RTX 4060, Ryzen 7 7840HS et 16 Go RAM

Au lieu d’un prix barré à 1 999,99 euros, le Lenovo Legion Slim 5 14APH8 s’affiche à 999,36 euros sur le site Rakuten (via le vendeur Boulanger), mais en appliquant le code ORDI50, le PC portable revient à 949,36 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Lenovo Legion Slim 5 14APH8. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un laptop gaming Oled au petit gabarit

Avec sa gamme Legion Slim, Lenovo cherche à inverser la tendance et propose un châssis sensiblement plus sobre que la plupart des modèles gamers du marché. Le Legion Slim 5 14APH8 a le grand mérite d’être très transportable, notamment grâce à son format 14 pouces et son poids de 1,75 kg. Il est assez épais (2cm) et dispose d’une connectique plutôt complète placée principalement à l’arrière. Elle est composée de deux ports USB C 3.2 Gen 2, d’un port HDMI 2.1, deux ports USB A 3.2 Gen 2, d’un lecteur de cartes SD plein format, et d’un combo jack.

À l’avant, le Legion Slim 5 accueille une belle dalle OLED de 14,5 pouces supportant une définition de 2800 × 1800 pixels, soit un ratio 16:10. Il est très bien calibré, mais on aurait apprécié une meilleure luminosité. Il vaut mieux en profiter en intérieur. Et pour ne rien gâcher, on a droit à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui confère un confort d’utilisation et des performances que tout bon joueur saura apprécier.

Bien équipé pour faire tourner vos jeux et endurant

Dans les entrailles du laptop Lenovo, on trouve un processeur AMD Ryzen7 7840HS cadencé à 3,8 GHz (boost jusqu’à 5,1 GHz) et épaulé par 16 Go de RAM. Une configuration à l’aise pour faire tourner les logiciels gourmands (les montages vidéo ou photos) ou faire du multitâche. N’oublions d’ailleurs pas le SSD de 512 Go qui se charge quant à lui d’assurer des temps de chargement réduits et des lancements rapides de la machine pour gagner en réactivité.

La partie graphique est quant à elle assurée par une RTX 4060. Cette dernière vous permet de lancer les derniers titres AAA en 1080p ou en 1440p avec plusieurs features activées telles que le ray-tracing et le DLSS. Pour finir sur l’autonomie, Lenovo y intègre une batterie 73,6 Wh assez standard pour ce petit format, mais qui fait le job : lors de notre test, avec un usage bureautique et la luminosité réglée à 50 %, on retrouve une autonomie entre 8 et 9 heures d’usage.

N’hésitez pas à lire notre test sur le Lenovo Legion Slim 5 14APH8.

Lire aussi

Quelles sont les meilleures montres connectées en 2024 ?

Ne ratez rien des soldes d’été 2024 avec Frandroid

Les soldes d’été 2024 se déroulent du mercredi 26 juin à 8h jusqu’au mardi 23 juillet prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoingnez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargerz notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.