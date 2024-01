Bon rapport qualité-prix pour ce laptop boosté à l’AMD Ryzen 7 pendant les soldes

On le sait, la période des soldes permet de faire de belles économies sur des produits généralement coûteux, comme les PC portables. Nous vous avons déniché un laptop équilibré : cet Acer Aspire 3 avec Ryzen 7 se négocie à seulement 549 euros grâce à cette offre.

Il n’est pas nécessaire de débourser des sommes démesurées pour faire l’acquisition d’un PC portable performant avec une fiche technique intéressante. Si vous souhaitez vous équiper à prix réduit pendant les soldes, l’Acer Aspire 3 assure de bonnes performances. Et grâce à cette remise de 100 euros, le rapport performances-prix devient plus attractif.

Quels sont les atouts de cet Acer Aspire 3 ?

Un laptop soigné avec un écran FHD IPS de 15,6 pouces

Une puce AMD Ryzen 7-5700U + 16 Go de RAM + 512 Go SSD

Une bonne connectique

Habituellement proposé à 649,99 euros, le PC portable Acer Aspire 3 (A315-44P-R4SV) se trouve à présent au prix de 549,99 euros sur le site Cdiscount.

Un laptop simple, mais efficace pour travailler

En concevant son laptop, Acer est parvenu à rendre un joli produit dont le design n’est pas déplaisant. Le laptop Acer est idéal pour le télétravail, mais aussi pour le travail en mobilité. Avec son épaisseur de seulement 20 mm et son poids de 1,78 kg, le PC portable peut tout à fait être transporté sans difficulté.

À l’avant, c’est appréciable de retrouver un écran avec une grande diagonale de 15,6 pouces. Elle est amplement suffisante pour travailler, offrant une vue large sur ses documents, mais aussi confortable pour regarder des films et des séries. Avec sa définition FHD, il est agréable à utiliser quotidien avec une luminosité de bonne facture et un bon taux de contraste. Quant à la connectique, il s’équipe d’un port USB Type-C, deux ports USB 3.2, un port USB 2.0, un port HDMI, un port RJ45 ainsi qu’une prise casque/microphone.

Animé par une puce AMD

Pour encaisser les tâches du quotidien, l’Acer Aspire 3 est allé piocher dans le catalogue d’AMD et intègre la puce Ryzen 7-5700U cadencé à 1,8 GHz et jusqu’à 4,3 GHz de fréquence Boost, couplée à 16 Go de mémoire vive. Cette configuration lui permet d’effectuer sans trop de difficultés les tâches que vous pourrez lui confier : que ce soit pour une utilisation bureautique, de la retouche photo ou vidéo, même un peu de jeu pour vous détendre, même s’il ne faut pas non plus lui en demander des tonnes, surtout sur les jeux récents.

Il intègre un SSD de 512 Go qui, en plus de proposer une capacité de stockage considérable, permettra d’accélérer les lancements de votre machine et de réduire les temps de chargement. Enfin, la marque promet jusqu’à huit heures d’autonomie sur ce modèle. C’est un bon juste pour tenir la journée, d’autant plus qu’il n’est pas compatible avec la charge rapide.

