Asus VivoBook 14 : un laptop idéal pour la bureautique, et pas cher grâce aux soldes

Vous recherchez un nouvel ordinateur portable avec un bon rapport qualité-prix ? L’Asus VivoBook 14 R1400 équipé d’un i3 de 11ᵉ gen est aujourd’hui soldé à moins de 380 euros.

Pour un budget inférieur à 500 euros, il est n’est pas impossible aujourd’hui de trouver un PC portable bien équipé. Pour une utilisation bureautique, ou de la simple navigation sur le web ou du divertissement, on trouve de bonnes références. C’est le cas de cet Asus VivoBook 14 qui propose une configuration suffisante pour effectuer des tâches de bureautique de manière confortable. L’avantage ? C’est qu’il coûte moins cher grâce aux soldes.

Les points forts de l’Asus VivoBook 14 R1400

Un design compact et un écran FHD de 14 pouces

Des prestations correctes avec son Intel Core i3-1115G4

Un SSD NVMe de 256 Go et 8 Go de RAM

Au lieu d’un prix barré à 429,99 euros, le PC portable Asus VivoBook 14 R1400 est remisé actuellement à 379,99 euros sur Cdiscount.

Un laptop léger, pratique à transporter

Cet ultrabook de chez Asus se place comme une solution milieu de gamme dans l’univers VivoBook. Il se montre plutôt élégant grâce à son châssis métallisé aux bords courbés, à la fois fin et léger. Pesant tout juste 1,5 kg, le R1400 est en outre un PC portable qui se glisse aisément dans votre sac à dos afin de vous accompagner partout.

Si la marque propose dans son catalogue des PC portables équipés de dalle Oled, ici ce n’est pas le cas. Il va falloir se contenter d’un écran LCD de 14 pouces classique, mais de qualité. Ce dernier affiche une définition Full HD de 1920 × 1080 pixels à 60 Hz, le tout avec un revêtement antireflet pour être utilisé aussi en extérieur.

Une configuration sous Intel simple, mais efficace

Avec ce VivoBook, vous n’aurez pas affaire à une machine puissante, mais sa configuration suffit pour les besoins simples. Il s’équipe d’un processeur Intel Core i3-1115G4 (jusqu’à 4,1 GHz de fréquence Boost) associé à 8 Go de mémoire vive. Les télétravailleurs peuvent tout à fait se satisfaire de cette puissance, surtout pour des tâches simples. L’ensemble vous permettra d’effectuer vos tâches de bureautique, naviguer sur le web sans problème et lancer quelques applications gourmandes, hormis les jeux. Le stockage embarqué renforce la fluidité et réactivité puisqu’il s’agit d’un SSD de type NVMe de 256 Go.

Enfin, avec une batterie de 37 Wh, le constructeur promet une autonomie de 8 heures selon votre utilisation. Quant à la connectique, cet ultrabook s’équipe d’un port USB Type-C, deux ports USB 2.0, un port USB 3.2 Type-A, un port HDMI 1.4, et une prise casque/microphone.

