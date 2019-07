Envie de tester un nouveau service de streaming musical ? En ce moment, il est possible d’obtenir 4 mois d’abonnement à Amazon Music Unlimited pour 0,99 euros. Parfait pour profiter de l’un des catalogues musicaux les plus complets du marché.

Jusqu’au 16 juillet, Amazon propose 4 mois d’accès à son service de streaming musical à 0,99 euro au lieu de 39,96 euros. Cela vous permettra de tester le service jusqu’en novembre à un prix vraiment avantageux.

Amazon s’est lui aussi lancé dans la bataille du streaming musical avec son service Amazon Music Unlimited. Sorti il y a déjà plus d’un an, le catalogue permet de profiter de plus de 50 millions de titres (à l’inverse de la version Prime Music, offert avec l’abonnement Amazon Prime, qui se limite à 2 millions).

Cette offre permet de profiter du service sur tous les supports possibles (Windows, macOS, iOS, Android, etc). Vous devriez en tirer pleinement parti si êtes équipé d’une enceinte connectée de la gamme Echo, que ce soit l’Amazon Echo, l’Echo Dot ou encore l’Echo Plus.

Amazon Music Télécharger gratuitement Amazon Music est le service de streaming musical du géant du e-commerce. Comme tous ses concurrents il vous propose une vaste bibliothèque de... 3 raisons de télécharger cette application Le service de streaming musical d'Amazon

Téléchargez votre musique pour une lecture hors connexion

2 millions de titres inclus dans votre abonnement Prime

Vous pouvez bien entendu annuler le renouvellement de votre abonnement avant la fin des 4 mois si vous ne souhaitez pas conserver le service.

Pourquoi recommande-t-on cette offre ?

Amazon Music Unlimited gratuit pendant 4 mois

pendant 4 mois Un catalogue musical très complet (+ de 50 millions de titres)

Pour profiter d’Amazon Music Unlimited à 1 euro pendant 4 mois, il suffit d’être un nouveau client et de souscrire à l’offre avant le 16 juillet 2019.

Retrouvez l'offre Amazon Music Unlimited

Retrouvez notre guide des meilleurs services de streaming.