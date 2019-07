L’ère des disques durs à plateaux touche à sa fin. Quand on peut se procurer un SSD de 480 Go pour 49 euros, ou de 1 To pour 95 euros à l’occasion des Prime Day, a-t-on encore besoin d’un HDD ?

Plus rapides, plus compacts et plus résistant que les disques durs classiques (HDD), les SSD ont de nombreux arguments… sauf le prix. Enfin, ça s’était avant. Les tarifs ont sensiblement baissé ces dernières années, au point que le surcoût par rapport à un HDD est devenu négligeable par rapport au HDD. La preuve par les Prime Day avec les SSD Plus de Sandisk qui sont proposés d’une capacité de 480 Go qui est aujourd’hui proposé à seulement 49 euros tandis que la version 1 To est à 95 euros.

Comme la plupart des SSD, ils adoptent un format 2,5 pouces, utilisé traditionnellement dans les laptop dont le disque est amovible. Il pourra également être placé dans un tour PC si elle a un emplacement 2,5 pouces, sinon il faudra passer par un adapteur 3,5″ vers 2,5″. Notez qu’il rentre également dans une PS4.

Ses vitesses sont de 535 Mo/s en lecture et de 445 Mo/s en écriture. C’est très confortable au quotidien et surtout 20 fois plus rapide qu’un disque dur traditionnel lambda. On s’en surtout compte de l’intérêt en lançant Windows en quelques secondes au démarrage.

Simple à installer, il est également livré avec des instructions pour vous guider étape par étape. De plus, il bénéficie d’une garantie de 3 ans.

Les points clefs à retenir

480 Go ou 1 To au format 2,5 pouces

20 fois plus rapide que les disques classiques

Comme tous les SSD, il est robuste

Pendant les Prime Day, le SSD Plus de Sandisk 480 Go est disponible à 49 euros, la version 1 To est proposée à 95 euros.

Amazon Prime Day 2019 : comment profiter des offres ?

Afin de bénéficier des offres, il suffit de disposer d’un abonnement Amazon Prime (gratuit pendant 30 jours sans engagement). Vous pouvez retrouver toutes les offres sur notre guide de Prime Day 2019.

Prime Day est un événement proposé par Amazon chaque année, qui permet aux membres Amazon Prime de bénéficier de nombreuses offres et ventes flash avec des baisses de prix similaires au Black Friday. L’événement se terminera le mardi 16/07 à 23h59, ne perdez pas de temps pour profiter des offres !

Outre les promotions, l’abonnement Prime donne accès au catalogue de VoD de Prime Video, la livraison express toujours gratuite et bien d’autres avantages. Vous pouvez par ailleurs faire bénéficier à deux membres de votre famille des avantages du compte Prime.