Les Prime Day vont bon train avec de belles réductions sur plusieurs catégories de produits dont une que l’on attendait pas franchement : les PC Portables. Amazon nous a surpris en proposant autant d’offres, du coup on ne résiste pas à l’envie de récapituler les meilleures dans cette sélection.

Pour les Prime Day, Amazon casse les prix plusieurs PC Portables. Nous avons sélectionnés les meilleures offres dans cet article. Nous vous rappelons qu’elles sont susceptibles d’évoluer au fil du temp, et que de nouvelles peuvent apparaître. N’hésitez pas à revenir ici souvent pour ne rien rater !

Huawei MateBook 13 : le meilleur plan de ces Prime Day à partir de 769 euros

Le MateBook 13 n’est pas le PC le plus haut de gamme de Huawei, mais ce les reste un PC avec un rapport qualité/prix. Pendant les Prime Day toutes ses déclinaisons sont en promotions. Nous avons un petit faible pour le modèle Core i7 / 512 Go et écran tactile à 899 euros, c’est vraiment intéressant pour un ordinateur avec autant de stockage. Si vous avez un budget plus serré, optez pour le modèle i5/256 Go et sans écran tactile à 769 euros.

Retrouvez MateBook 13 512 Go à 899 euros

Retrouvez MateBook 13 256 Go à 769 euros

L’excellent Dell XPS 13 à 979 euros

Longtemps perçu comme le seul laptop capable de rivaliser avec le MacBook Air, le Dell XPS 13 à droit à un rabais de plus de 400 euros pendant les Prime Day. Il tombe à 979 euros au lieu de 1399 pour sa version Core i5 (8e Gen.), 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. Il arbore formidable écran 13 pouces affichant du 1920 x 1080 avec des bordures.

Retrouvez le Dell XPS 13 Core i5 à 979 euros

La dernière Microsoft Surface Pro à 749 euros

La Surface Pro 6 profite d’une belle baisse de prix sur Amazon pour Prime Day. Elle passe à 749 euros au lieu de 1069 euros à sa sortie, soit une belle remise de 320 euros. La tablette de Microsoft est la dernière itération de la gamme Surface Pro. Elle dispose d’un excellent écran IPS tactile de 12,3 pouces avec une définition de 2736 x 1824 pixels et d’un Intel Core i5-8250U couplé à 8 Go de mémoire vive. Pour le stockage, elle embarque un SSD de 128 Go.

Retrouvez la Surface Pro 6 à 749 euros

Lenovo YOGA 530, flexible et tactile à 429 euros

Cela fait longtemps que la gamme Yoga de Lenovo a conquis bien des cœurs grâce à ses machines flexibles avec un écran tactile, pouvant ainsi se transformer en grosse tablette. Le YOGA 530-14IKB possède un écran tactile de 14 pouces à un prix contenu de 429 euros pendant les Prime Day.

En dépit de tarif particulièrement bas, il intègre un processeur Intel Core i3, 4 Go de mémoire vive et un SSD de 128 Go et il est livré avec un stylet pour l’écran tactile. On regrettera simplement la définition de l’écran : seulement 1366 x 768 pixels. C’est assez peu. La configuration restera toutefois suffisante pour des usages basiques comme le traitement de texte ou la navigation web. Parfait pour les étudiants qui vont s’assoir sur les bancs de la fac à la rentrée 2019.

Retrouvez le YOGA 530-14IKB à 429 euros

Acer Chromebook CB3 à 244 euros seulement

Chrome OS en perpétuelle évolution et comportant des spécificités uniques (applications Android, Google Assistant, synchronisation messages, notifications avec smartphone Android et partage de connexion 4G automatique). Le Acer Chromebook CB3 est une bonne solution d’entrée de gamme sous ChromeOS. Il est équipé d’un écran Full HD de 14 pouces, d’un CPU Intel Celeron N3160 épaulé par 4 Go de RAM et de 32 Go de stockage. Il est affiché à 244 euros seulement pendant les Prime Day.

Retrouvez le Acer Chromebook CB3 à 244 euros

L’inénarrable MacBook Air Retina (2018) à 1034 euros

On ne présente plus le MacBook, c’est l’ultrabook d’Apple, c’est une super machine. Pendant le Prime Day, Amazon propose le MacBook Air Retina (2018) à 1034 euros. Il s’agit de la version Core i5, 1,6 GHz et 128 de stockage. On rappelle qu’il dispose d’un écran Retina de 13 pouces et qu’un capteur TouchID est logé dans son bouton d’allumage. La connectique est limitée à deux ports USB-C et un connecteur jack.

Retrouvez le MacBook Air Retina (2018) à 1034 euros

Amazon Prime Day 2019 : comment profiter des offres ?

Afin de bénéficier des offres, il suffit de disposer d’un abonnement Amazon Prime (gratuit pendant 30 jours sans engagement). Vous pouvez retrouver toutes les offres sur notre guide de Prime Day 2019.

Prime Day est un événement proposé par Amazon chaque année, qui permet aux membres Amazon Prime de bénéficier de nombreuses offres et ventes flash avec des baisses de prix similaires au Black Friday. L’événement se terminera le mardi 16/07 à 23h59, ne perdez pas de temps pour profiter des offres !

Outre les promotions, l’abonnement Prime donne accès au catalogue de VoD de Prime Video, la livraison express toujours gratuite et bien d’autres avantages. Vous pouvez par ailleurs faire bénéficier à deux membres de votre famille des avantages du compte Prime.

https://www.frandroid.com/guide-dachat/448349_prime-day-toutes-les-offres-de-la-journee-decouvrez-les-meilleurs-bons-plans