Les casques sans fil sont pratiques au quotidien, mais les meilleures références sont souvent très onéreuses. Pour tout de même bercer vos oreilles avec un son de qualité, on vous recommande alors le casque filaire Sony MDR-1AM2 aujourd’hui remisé à 109 euros sur Amazon — disponible en noir ou argent.

Commercialisé à 249 euros à son lancement, le casque Sony MDR-1AM2 est aujourd’hui disponible à 109 euros sur Amazon, soit une économie de 140 euros sur son prix d’origine. Retrouvez les caractéristiques du casque ci-dessous.

Le Sony MDR-1AM2 est le successeur du célèbre MDR-1A. Ce casque circum-aural reprend globalement le design de son prédécesseur, avec toutefois plus de légèreté (seulement 187 grammes). Très agréable à porter, il possède des oreillettes pivotantes recouvertes de coussinets en cuir synthétique souple, et anti-pression, pour un confort optimal lors des longues sessions d’écoute, ainsi qu’un arceau réglable pour s’adapter facilement à toutes les morphologies.

La qualité sonore à laquelle le constructeur japonais nous a habitué est évidemment au rendez-vous. Le casque d’ailleurs le particularité d’être certifié Hi-Res (Haute-Résolution), ce qui lui permet de lire des fichiers en 24 Mbits (type FLAC, WAV, ALAC, AIFF, DFF, DSF, etc.). Un format qui permet d’obtenir un rendu sonore au plus proche de la qualité d’un studio d’enregistrements avec un minimum de compression. À titre de comparaison, la qualité CD — déjà excellente — propose seulement 16 Mbits, moins d’informations qu’en Hi-Res donc.

Le casque est livré avec une housse de transport et deux câbles. Un Jack 3,5 mm tout ce qu’il y a de plus classique et un autre, au format propriétaire de 4,4 mm, qui sépare les canaux droit et gauche sur deux fils distincts en vue de limiter les distorsions et de minimiser les pertes de transmission de signal.

Pourquoi recommande-t-on ce casque ?

Toujours aussi élégant, mais plus léger que son prédécesseur

Certifié Hi-Res pour écouter des fichiers FLAC, etc.

Le câble 4,4 mm pour un rendu sonore limitant les distorsions

Disponible en noir ou en argent, le casque Sony MDR-1AM2 s’affiche aujourd’hui à 109 euros sur Amazon, contre 249 euros à sa sortie.

Retrouvez le Sony MDR-1AM2 (noir) à 109 euros

Retrouvez le Sony MDR-1AM2 (argent) à 109 euros

