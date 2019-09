Pour accompagner le lancement de ses nouveaux produits sur le marché, Amazon propose aujourd’hui une réduction de 15 euros sur toute sa nouvelle gamme de Fire TV Stick (classique ou 4K). Ces derniers sont désormais accompagnés d’une télécommande permettant de piloter la clef TV avec Alexa.

Annoncées hier soir, les nouvelles Fire TV Stick ont droit à réduction de 15 euros à l’occasion de la période de lancement. Vous pouvez ainsi mettre la main sur la version Full HD moyennant 24,99 euros (au lieu de 39,99), ou sur le modèle 4K pour 44,99 euros (au lieu de 59,99). Si vous possédez déjà une Fire TV Stock, la télécommande seule est aussi à prix réduit : 14,99 au lieu de 29,99 euros. Moitié prix.

La nouveauté de cette cuvée ne concerne pas la Fire TV Stick à proprement parler, mais sa télécommande. Elle a été revue pour intégrer désormais un micro pour utiliser Alexa et piloter l’objet à la voix. C’est surtout pratique pour rechercher du contenu sur les différentes plateformes de streaming, mais vous pourrez aussi faire des avances rapides ou mettre en pause votre film/série.

L’autre nouveauté est l’arrivée de la version 4K en France. Il était temps. Cela fait trois ans que ce modèle est disponible outre-Atlantique et on se demande pourquoi Amazon a autant traîné la patte chez nous. Toujours est-il qu’outre la définition adaptée aux TV de 2019, elle supporte les normes vidéo HDR 10, HDR10+ et Dolby Vision pour offrir le meilleur rendu des couleurs possibles, même si les contenu disposant ce de ces normes sont encore relativement rares, mais on en trouve sur Netflix et Prime Video par exemple. La version Full HD ne change techniquement pas et on retrouve toutes les fonctionnalités habituelles des Fire TV Stick sur ces nouveaux modèles.

