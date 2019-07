Vous vous êtes abonné à Amazon Prime pour les Prime Day, investissez dans un Fire TV Stick pour profiter d’Amazon Prime Video inclus dans l’abonnement. En plus, cela ne vous coûtera que 25 euros pendant les Prime Day. Sinon, c’est aussi un excellent moyen de transformer son TV en téléviseur connecté.

Sans doute moins connu que les Chromecast de Google, le Fire TV Stick est une clef HDMI qui ne démérite pourtant pas. Proposée à seulement 25 euros pendant les Prime Day, elle vous permettra de profiter pleinement des services liés à votre abonnement Amazon Prime, que vous l’ayez depuis longtemps ou que vous soyez abonné spécialement pour les Prime Day, sinon elle fonctionne aussi très bien sans.

Le principe du Fire TV Stick est simple : c’est une clef HDMI que l’on branche à son bête téléviseur pour en faire un Smart TV et ainsi accéder à plusieurs services de VoD, et pas seulement ceux d’Amazon. Mais c’est évidemment avec eux qu’elle se marie le mieux.

Amazon Prime Video sur votre TV en toute simplicité…

On ne le répétera jamais assez, l’abonnement à Amazon Prime inclus Prime Video. Problème, jusqu’à tout récemment, Prime Video était difficile à regarder sur un téléviseur : en posséder un sous Android TV était en fait la seule solution. Les box opérateurs ne l’intègrent pas (cela devrait arriver sur la Freebox Mini 4K prochainement)… sauf la Bbox Miami qui tourne sous Android TV. Amazon s’est toutefois décidé à prendre en charge Google Cast dans l’application Prime Video il y a quelques jours. Avec un Fire TV Stick, l’application est intégrée, et il coûte moins cher qu’un Chromecast pendant les Prime Day.

Les spectateurs de Twitch seront également ravi de pouvoir regarder la plateforme via l’application dédiée sur le TV Stick. D’autant qu’en tant qu’abonné Amazon Prime, vous êtes également abonné Twitch Prime. On l’oublie parfois, mais Twitch appartient à Amazon. Bref avec un Fire Stick vous accédez à deux services intégrés à Amazon Prime simplement et à bas coût sur votre TV.

… et tous les autres services

Puisque le Fire TV Stick tourne sur une base Android, elle intègre aussi toutes les applications du Store d’Amazon. On y trouve tous les services vidéo habituels tel que YouTube ou MyCanal mais aussi Netflix et Molotov. Avec ce dernier, tant que vous captez un réseau Wi-Fi vous pourrez regarder la TNT. Assez pratique quand on possède plusieurs téléviseurs à la maison, mais qu’un seul décodeur TV. Vous pourrez également accéder à Amazon Music ou Spotify. Vous naviguez à travers ces services très simplement à l’aide de la télécommande fournie dans la boîte.

Elle permettra également de naviguer sur le web, et les réseau sociaux dont Facebook. Bon revanche, on n’a beau s’appeler Amazon, la navigation web sur TV n’est toujours pas franchement une partie plaisir. On aura toujours plus vite fait de sortir son smartphone. Amazon propose dans son magasin de nombreux jeux mobiles sur le Fire TV Stick. Ne vous attendez pas à de grandes œuvres, mais vous trouverez de quoi divertir facilement vos enfants. La liste complète des applications est disponible sur la page dédiée.

Le Fire TV Stick face à la concurrence

Le Fire TV se confronte en premier lieu au Chromecast qui a l’avantage de fonctions des fonctions de recopie d’écran mieux ficelées. L’absence de télécommande le rend toutefois un peu moins pratique dans certaines situations. Dans leurs versions de base, les deux produits ne proposent pas d’Ultra HD, avantage donc au Fire Stick plus complet au quotidien. S’ils sont aux mêmes prix en temps normal, pendant les Prime Day, le Fire Stick est par ailleurs moins cher de 15 euros.

Si vous voulez de la 4K, il faudra en revanche investir dans un Chromecast Ultra, plus cher, mais le Fire Stick TV 4K n’est pas disponible en France. Vous avez également l’alternative Mi Box S, qui elle aussi est compatible 4K et propose des fonctionnalités similaires à celles du Fire Stick, mais là encore elle est plus chère d’une vingtaine d’euros. Les Rolls des boîtiers TV restent en tout état de cause l’Apple TV et la Shield TV, mais qui ne jouent pas du tout dans les mêmes tranches tarifaires que le Fire Stick.

En fin de compte, tout dépendra de vos usages, mais le Fire TV Stick est aujourd’hui le moyen le plus moins onéreux et le plus polyvalent pour faire de votre vieux téléviseur un téléviseur intelligent.

Amazon Prime Day 2019 : comment profiter des offres ?

Afin de bénéficier des offres, il suffit de disposer d’un abonnement Amazon Prime (gratuit pendant 30 jours sans engagement). Vous pouvez retrouver toutes les offres sur notre guide de Prime Day 2019.

Prime Day est un événement proposé par Amazon chaque année, qui permet aux membres Amazon Prime de bénéficier de nombreuses offres et ventes flash avec des baisses de prix similaires au Black Friday. L’événement se terminera le mardi 16/07 à 23h59, ne perdez pas de temps pour profiter des offres !

Outre les promotions, l’abonnement Prime donne accès au catalogue de VoD de Prime Video, la livraison express toujours gratuite et bien d’autres avantages. Vous pouvez par ailleurs faire bénéficier à deux membres de votre famille des avantages du compte Prime.