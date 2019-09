Article sponsorisé par Boulanger

Boulanger fait sa rentrée sous le signe des promotions. Si vous cherchez à vous équiper pour votre retour sur les bancs de l’école, nous avons sélectionné les 6 meilleures offres Tech de la rentrée.

C’est la rentrée. L’occasion de s’équiper pour de nombreux étudiants… qui ont souvent un budget limité. Pour refaire sa garde-robe technologique à moindre coût, Boulanger propose durant tout le mois de septembre de nombreuses offres de rentrée. Ordinateur, accessoires, smartphone ou casque, voici les 6 promotions à ne pas manquer, elles sont toutes disponibles jusqu’au 30 septembre.

Retrouvez toutes les offres de rentrée chez Boulanger

Le PC portable de vos études : Acer Swift SF314 + souris + housse

L’objet essentiel pour ses études est bien évidemment l’ordinateur. Boulanger propose un pack très bien pensé pour la rentrée avec le PC portable Acer Swift SF314, une housse de protection et une souris pour 599 euros au lieu de 699 euros en temps normal. Le kit parfait pour transporter son ordinateur sur les bancs de la fac ou ailleurs, sans risquer de l’abîmer.

En dépit de son prix modique, le Swift SF314 ne démérite pas grâce une fiche technique intéressante : écran 14 pouces Full HD, processeur AMD Ryzen 5 avec 4 Go de mémoire vive et même un SSD de 512 Go pour stocker tout vos cours. On retrouve en plus une connectique complète, dont une sortie HDMI pour vos présentations. Son autonomie annoncée est de 10h, ce qui devrait généralement suffire pour une journée de cours. Il ne pèse enfin que 1,5 kg, vous ne le sentirez donc pas trop dans votre sac.

En bref

Un laptop 14 pouces suffisant pour les études

Avec beaucoup de stockage

Une souris et une housse de transport en bonus

Retrouvez le pack Acer Swift SF314 à 599 euros chez Boulanger

Stockez tout ce que vous voulez : SSD externe Samsung T5 500 Go

Si vous avez besoin de plus d’espace disque ou que vous sentez à l’étroit sur votre ordinateur actuel, le SSD externe Samsung T5 d’une capacité de 500 Go a droit à une très belle promotion pour la rentrée. Il est proposé à seulement 99 euros chez Boulanger, contre 149 euros habituellement, c’est plus de 30% de réduction.

Ce SSD a d’abord le mérite d’être particulièrement compact : seulement 7,4 cm, 5,7 de large et 1 d’épaisseur. Il se glissera ainsi un peu partout. Il se connectera à votre ordinateur via USB C pour profiter au mieux de sa vitesse d’écriture annoncée de 540 Mo/s. Il sera également alimenté via cet unique connecteur. L’autre avantage, inhérent aux SSD cette fois, est d’être particulièrement résistant aux chocs et aux vibrations, il ne souffrira ainsi pas d’être régulièrement transporté à l’école.

En bref

500 Go

Compact

Et solide

Retrouvez le SSD externe Samsung T5 500 Go à 99 euros

Samsung Galaxy A40

Vous cherchez un smartphone de qualité avec un budget limité, le Samsung Galaxy A40, en promotion à 239 euros devrait vous apporter entière satisfaction, comme tout le reste de la gamme A 2019 de Samsung d’ailleurs. Il n’y a presque rien à jeter cette année sur cette série dont la quasi-totalité des produits brille sur le rapport qualité/prix.

Le Galaxy A40 ne fait donc pas exception. Le terminal arbore un écran Amoled de 5,9 pouces avec une petite encoche pour le capteur frontal. Une taille idéale pour les poches, mais aussi suffisamment confortable pour naviguer sur le web et regarder des vidéos sur cet écran de grande qualité. La réputation de Samsung n’est plus à faire sur ce point. On appréciera également son double capteur photo, ses 64 Go de stockage ou son processeur octo-core, sans oublier bien évidemment l’interface OneUI de Samsung qui est un vrai plaisir à utiliser au quotidien.

Pour protéger votre A40 flambant neuf, vous pouvez également investir dans ces vitres de protection pour l’écran en promotion à 19,99 euros au lieu de 24,99. Cela réduira les chances de le briser en cas de chute malheureuse.

En bref

Un smartphone bien équilibré

Avec un superbe écran Amoled

L’interface OneUI très plaisante à utiliser

Retrouvez le Samsung Galaxy A40 à 239 euros chez Boulanger

Le casque à réduction du bruit : Sony WH-CH700NB

Pour votre trajet quotidien ou pour écouter de la musique sans déranger vos voisins, investir dans un casque est toujours un bon choix. Boulanger propose le Sony WH-CH700NB pour 119 euros au lieu de 179 euros, plus de 30% de réduction également pour ce casque de milieu de gamme de la firme nipponne, à utiliser avec ou sans fil via Bluetooth.

Outre la qualité audio sur laquelle Sony a acquis toutes ses lettres de noblesse, le CH700NB dispose de la réduction de bruit active, pour réduire sensiblement les bruits environnants ce qui prend tout son sens dans le transport en commun, ou pour se concentrer sur son travail dans les environnements bruyants. Autant dire que dans une bibliothèque, vous n’entendrez que votre musique et rien que votre musique.

En bref

Un casque à réduction de bruit active

Avec ou sans-fil

La qualité Sony

Retrouvez le Sony WH-CH700NB à 119 euros chez Boulanger

Pour vous réveiller en douceur : Lenovo Smart Clock

Avec sa Smart Clock, Lenovo a simplement tué le réveil matin. À mi-chemin entre le Google Home et le radio-réveil d’antan, ce petit accessoire à poser sur votre table de nuit vous permettra de programmer facilement votre réveil d’un coup de « Ok Google ». Il affiche l’heure en permanence, mais l’intensité de la luminosité s’ajuste en fonction de l’éclairage de la pièce. Il ne devrait donc pas vous gêner une fois la lumière éteinte.

Vous pourrez vous réveiller en musique ou avec la radio à l’heure que vous souhaitez. Puisqu’il fonctionne avec Google Assistant, vous retrouverez également toutes les fonctionnalités d’un Google Home, l’écran en plus. Il affichera ainsi des informations visuelles, c’est assez pratique pour la météo par exemple. Boulanger le propose à 69,99 euros au lieu de 99,99 euros pour la rentrée.

En bref

Le réveil du futur

Tout Google Assistant

Un design moderne

Retrouvez la Lenovo Smart Clock à 69 euros chez Boulanger

Et pour transporter tout ça…

Votre sac à dos d’écolier a vécu, il est temps de vous en offrir un nouveau. Boulanger a pensé à vous en proposant ce sac à dos Thule à 39,99 euros au lieu de 59,99, c’est 30% de réduction là encore. Il s’agit d’un sac en polyester qui sera idéal pour transporter votre ordinateur puisqu’il dispose d’une poche séparée capable d’accueillir un ordinateur type MacBook Pro de 15 pouces, sa capacité totale est de 22 litres.

En bref

Un sac en Polyester

22L de capacité

Un poche spécialement prévue pour votre laptop

Retrouvez le sac Thule à 39 euros chez Boulanger