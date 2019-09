Idéale pour écouter de la musique en extérieur, l’enceinte Bose Soundlink Color II deviendra le nouveau compagnon indispensable à vos sorties en plein air. Elle est aujourd’hui remisée à 99 euros sur Boulanger pendant les French Days, contre 139 euros habituellement. Retrouvez les détails de l’offre ci-dessous.

La qualité audio de nos smartphones s’est nettement améliorée. Cependant, ils sont généralement loin d’atteindre le résultat d’une véritable enceinte audio. Pour profiter de vos morceaux dans les meilleures conditions donc, nous vous recommandons la référence Bose Soundlink Color II en ce moment disponible en promotion sur Boulanger. On la trouve à 99 euros, soit une économie de 40 euros par rapport à son tarif habituel.

La Bose Soundlink Color II en bref

La qualité du son Bose

Sa certification IPX4 pour résister aux éclaboussures

La possibilité de connecter deux smartphones en même temps

Son autonomie confortable, estimée à 8 heures en mode sans fil

La Bose Soundlink Color II en détail

L’enceinte portable Soundlink Color II profite évidemment du savoir-faire de Bose en la matière pour délivrer un son de qualité, même avec le volume au maximum. Elle est dotée de deux radiateurs opposés afin de reproduire un son fidèle avec des basses puissantes et dynamiques.

Elle est surtout pensée pour une utilisation en extérieur. Tout d’abord, son petit format (12,7 x 13,1 x 5.6 cm) lui offre un aspect compact non négligeable pour facilement la transporter en cas de besoin. De plus, son revêtement en silicone lui permet de mieux résister aux chocs. Ensuite, on apprécie forcément sa certification IPX4 pour ne pas craindre les éclaboussures éventuelles en cas de mauvais temps. Un bon point donc.

D’autres fonctionnalités intéressantes sont à mettre en avant, notamment sa compatibilité avec Siri et Google Now, ou encore l’appairage de deux appareils en simultané. De plus, elle propose une autonomie plutôt confortable, estimée à 8 heures environ selon le constructeur. Comptez 3 heures pleines pour la recharger via son port micro USB.

