Avec sa M365 classique, Xiaomi s’était déjà imposé comme le champion de la mobilité urbaine. Au mois de février dernier, le célèbre constructeur chinois est revenu sur le devant de la scène avec une version Pro de sa trottinette électrique. Elle corrige les quelques problèmes du modèle précédent tout en apportant quelques améliorations bienvenues, notamment avec une meilleure autonomie et un écran LCD pour connaître sa vitesse.

La Xiaomi M365 Pro en bref

Son design toujours aussi robuste

Une meilleure autonomie, 15 km de plus

L’écran LCD et les différents modes (Eco, D ou Sport)

La Xiaomi M365 Pro en détail

Le design de la Xiaomi M365 Pro est identique à celui de la version classique. Elle profite d’une conception robuste avec son alliage en aluminium et peut supporter une charge maximale d’environ 100 kg. Elle est d’ailleurs très facile à utiliser. Un simple bouton poussoir sur la droite du guidon permet de jauger la vitesse. Sur l’autre extrémité, on retrouve un levier pour actionner le frein à disque. Notez qu’elle est certifiée IP54.

La principale différence avec le modèle précédent vient de son autonomie. Revue à la hausse sur le modèle Pro, son endurance est estimée à 45 km, soit 15 de plus qu’auparavant, ce qui représente un trajet Paris-Melun en une seule charge, par exemple. Néanmoins, une plus grosse batterie impact directement le poids de la trottinette, passant de 12,5 kg pour la M365 classique à 14,2 kg sur la version Pro. Pour rappel, et pour se conformer à la législation en France, la trottinette est bridée à une vitesse maximale de 25 km/h.

Enfin, ce nouveau modèle embarque surtout un écran LCD, un peu comme ce qui se fait sur la Segway ES2. En plus de donner un aperçu sur la consommation de batterie, cet écran permet de visualiser la vitesse, mais aussi de choisir le mode de conduite approprié (Eco, D ou Sport).

Pour en savoir plus, retrouvez notre test complet de la Xiaomi M365 Pro.

