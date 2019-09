Les French Days arrivent bientôt à leur fin. Il n’est néanmoins pas trop tard pour profiter des meilleures offres encore disponibles jusqu’à ce soir. Pour vous faciliter la tâche, nous avons regroupé dans cet article les produits tech qui ont eu un grand succès pendant l’événement, majoritairement des smartphones pour le coup.

40% de remise sur toute la gamme Galaxy S10

Les Galaxy S10e, Galaxy S10 et Galaxy S10 Plus sont les smartphones du haut du panier de Samsung. Ils ont l’avantage de proposer l’une des meilleures dalles du marché, tout en proposant des performances très élevées au quotidien et une solution photo particulièrement efficace. Les trois membres de cette famille sont en promotion sur Cdiscount, à un prix plutôt alléchant.

La gamme Galaxy S10 en bref

La nouvelle interface One UI, intuitive et ergonomique

L’écran Dynamic AMOLED de toute beauté

La puissance de la puce Exynos 9820 au quotidien

La photo à l’honneur, même sur le Galaxy S10e

En prenant en compte l’ODR de 100 euros valable jusqu’au 30 septembre, le Samsung Galaxy S10e passe à 449 euros (au lieu de 759 euros), le Samsung Galaxy S10 à 549 euros (au lieu de 909 euros) et le Samsung Galaxy S10 Plus à 649 euros (au lieu de 1 009 euros).

Retrouvez la gamme Galaxy S10 à partir de 449 euros

Le Huawei P30 Pro à 649 euros

Le P30 Pro est quant à lui le flagship ultime de Huawei pour cette année 2019. Il ne fait aucun compromis : écran OLED de 6,47 pouces avec bords incurvés, Kirin 980 + 8 Go de mémoire vive, quadruple capteur photo de 40 + 20 + 8 mégapixels + ToF (Time of Flight), batterie de 4 200 mAh, compatible charge rapide et sans-fil, sans oublier sa certification IP 68. Bref, du lourd à un prix plus abordable aujourd’hui. Une dernière chose : oui, il recevra Android 10.

Le Huawei P30 Pro en bref

Son écran OLED et ses bords incurvés

Son autonomie et sa compatibilité charge sans fil

Ses performances élevées avec le combo Kirin 980 + 8 Go de RAM

L’ajout du capteur ToF pour obtenir le meilleur mode portrait du moment

Sur Rue du Commerce, le Huawei P30 Pro est proposé à 649 euros pendant les French Days (jusqu’à ce soir) en version 128 Go.

Retrouvez le Huawei P30 Pro sur Rue Du Commerce

L’aspirateur Roborock S50 de Xiaomi à 324 euros

Le Roborock S50 est un achat qui vous facilitera la vie au quotidien. Dès les premières utilisations, il cartographie votre environnement pour améliorer ses habitudes au fur et à mesure, avec la certitude de ne rien oublier sur son passage. Sa batterie de 5 200 mAh lui permet en effet de faire le ménage pendant deux heures pleines, ce qui représente plus de 100 mètres carrés nettoyés en une seule charge. S’il n’a plus de batterie, il reviendra à sa station et retournera au dernier point sauvegardé pour finir son travail.

Le Roborock S50 en bref

Un aspirateur-robot très efficace

Les nombreuses fonctionnalités disponibles

Une autonomie excellente pour cette gamme de prix

Il est compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa

Le Xiaomi Roborock S50 est aujourd’hui à 324 euros sur Cdiscount, contre 399 euros habituellement.

Retrouvez le Roborock S50 à 324 euros

Le Xiaomi Mi A3 à 219 euros

Le Xiaomi Mi A3 embarque une fiche technique solide pour son prix : écran OLED HD+, Snapdragon 665, 6 Go de mémoire vive, triple capteur photo de 48 + 8 + 2 mégapixels, batterie de 4 030 mAh et une capacité de stockage de 64 Go. De plus, son appartenance au label Android One lui promet un suivi des mises à jour exemplaire, soit la garantie de 2 ans de mises à jour majeures et 3 ans de mises à jour de sécurité.

Le Xiaomi Mi A3 en bref

L’interface épurée d’Android One, facile à utiliser

Le suivi des mises à jour sur le long terme

Un rapport performances/prix au top avec le Snapdragon 665

Une autonomie de deux jours, voire plus selon l’utilisation

Commercialisé à 249 euros à son lancement, le Xiaomi Mi A3 est aujourd’hui disponible à 219 euros sur Darty. Le smartphone est proposé en trois coloris : noir, blanc et bleu.

Retrouvez le Xiaomi Mi A3 (noir) à 219 euros

Retrouvez le Xiaomi Mi A3 (blanc) à 219 euros

Retrouvez le Xiaomi Mi A3 (bleu) à 219 euros

Un pack Samsung Galaxy S10e + Galaxy Watch Active à 499 euros

Le Samsung Galaxy S10e est le smartphone compact de la série S10 du constructeur coréen. Avec son look borderless et sa petite diagonale de 5,8 pouces, il tient agréablement en main. Il propose par ailleurs la même puissance que ses aînés grâce à la puce Exynos 9820, ici épaulée par 6 Go de mémoire vive. Son double capteur 12 + 16 mégapixels fournit également des résultats convaincants même si l’on ne retrouve pas la polyvalence des S10 et S10 Plus.

Le Samsung Galaxy S10e en bref

Un format compact agréable en main

La puissance du Exynos 9820 au quotidien

Son double capteur photo convaincant

Le Galaxy S10e, livré avec une Galaxy Watch Active (40 mm), est aujourd’hui disponible à 499 euros sur Boulanger. Pour obtenir ce prix, il est nécessaire de prendre en compte l’ODR de 100 euros mise en place par Samsung jusqu’au 30 septembre 2019.

Retrouvez le pack Galaxy S10e (noir) à 499 euros

Retrouvez le pack Galaxy S10e (vert) à 499 euros

Retrouvez le pack Galaxy S10e (rouge) à 499 euros

Retrouvez le pack Galaxy S10e (blanc) à 499 euros

Comment suivre les French Days 2019 ?

Les French Days sont devenus un événement immanquable pour faire de bonnes affaires à la rentrée. Chaque année, les e-commerçants français proposent des remises très intéressantes sur la majorité de leur catalogue. Les French Days d’automne 2019 se déroulent du 27 septembre 2019 au 30 septembre 2019. Retrouvez les dernières offres des French Days 2019 ou notre sélection des meilleures offres de l’événement sans plus attendre !