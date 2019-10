La Paris Games Week 2019 ouvre ses portes au public dès demain. Cet événement français autour du jeu vidéo est aujourd'hui l'occasion de bénéficier d'importantes réductions sur les consoles, dont la PlayStation 4. Les modèles Slim et Pro sont en promotion sur Amazon et Cdiscount, mais aussi les jeux.

Pour la 10ème édition de la Paris Games Week en France, Amazon et Cdiscount proposent aujourd’hui de nombreuses promotions sur les systèmes PlayStation 4 Slim et PlayStation 4 Pro. Une large sélection de jeux vidéo est profite également de réductions intéressantes. Retrouvez les détails ci-dessous.

La PlayStation 4 Pro en bref

De la 4K, ou presque

Un traitement HDR de toute beauté

Le même catalogue de jeux que la PS4 Slim

Au lieu de 399 euros, la PlayStation 4 Pro est aujourd’hui disponible à partir de 329 euros sur Amazon et Cdiscount. Elle est également vendue en pack à 369 euros avec le nouveau jeu Call of Duty Modern Warfare.

Les offres sur Amazon :

Les offres sur Cdiscount :

La PlayStation 4 Slim en bref

Plus fine et plus silencieuse que le modèle original

Un traitement HDR plutôt réussi, même sans 4K

Le même catalogue de jeux que la PS4 Pro

Toujours sur Amazon et Cdiscount, la PlayStation 4 Slim est quant à elle disponible à partir de 229 euros pour le modèle 500 Go avec un code pour Fortinite. Le modèle 1 To est vendu en pack avec Crash Team Racing: Nitro-Fueled et une manette Dualshock 4 supplémentaire pour 279 euros, ou le même prix avec FIFA 20 et un abonnement de 14 jours au PlayStation Plus pour jouer en ligne. On trouve la même offre avec le jeu Call of Duty Modern Warfare.

Les offres sur Amazon :

Les offres sur Cdiscount :

Les jeux sur PS4

Si vous souhaitez compléter votre future collection, voici une petite sélection des jeux PlayStation 4 en promotion :

Les PS4 Slim et Pro en détail

La PlayStation 4 Pro est la version surboostée de la console d’origine. Celle-ci est propulsée par 4,2 téraflops de puissance et 8 Go de mémoire vive qui lui permettent de faire tourner certains jeux compatibles en 4K à 30 fps ou en Full HD à 60 fps, le tout avec un joli traitement HDR. Si ce n’est pas une véritable définition 4K comme sur Xbox One X, le résultat reste tout même bluffant à l’écran (à condition d’avoir les équipements compatibles).

En ce qui concerne la PlayStation 4 Slim, elle possède les mêmes caractéristiques que le modèle sorti en 2013 (à savoir un processeur octa-core x86-64, un processeur graphique de 1,84 téraflops et 8 Go de RAM) tout en étant 30 % plus fine, 16 % plus légère et surtout plus silencieuse. Notez d’ailleurs que les boutons tactiles sur la devanture de la console ont été remplacés par des boutons physiques pour éviter les nombreux bugs recensés par la communauté avec la première du nom.

L’une comme l’autre donne accès au même catalogue de jeux. De ce fait, vous pourrez profiter des excellentes exclusivités Sony dans les deux cas, en passant par The Last of Us, Spider-Man, Uncharted ou encore Gran Turismo, et la liste entière est bien plus longue que mon bras. De plus, ce nombre s’agrandit grâce au PlayStation VR, un casque de réalité virtuelle que seul le constructeur japonais propose sur une console de salon.

Découvrez notre guide d’achat dédié

Pour en découvrir davantage sur le monde fabuleux des jeux vidéo, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures consoles en 2019.