Pratique et utile grâce à ses deux ports USB, le chargeur Anker PowerPort Speed+ Duo est aujourd'hui en promotion sur Amazon. Il profite en effet d'une réduction de 46 %, le faisant passer de 34,99 euros à 18,99 euros.

Pourquoi prendre l’habitude d’avoir un seul chargeur par appareil quand on peut en avoir un pour tous les appareils qu’on utilise au quotidien ? C’est ce que propose le chargeur polyvalent Anker PowerPort Speed+ Duo grâce à ses deux ports, l’un USB-C et l’autre USB-A, ce qui est idéal pour recharger son téléphone tout en alimentant son ordinateur portable, par exemple. Comme on dit dans le jargon, autant faire d’une pierre deux coups.

Le chargeur Anker en bref

Son format compact

Ses deux ports (USB-A et USB-C)

Compatible charge rapide jusqu’à 30 W

Au lieu de 34,99 euros, il est aujourd’hui disponible à 18,99 euros sur Amazon, soit une économie de 16 euros sur son prix d’origine.

Le chargeur Anker en détail

Le chargeur Anker PowerPort Speed+ Duo est polyvalent grâce à son port USB-C d’un côté, et son port USB-A de l’autre. La première prise peut alimenter votre laptop (MacBook, MateBook, ZenBook, VivoBook, etc.) pendant que la deuxième recharge votre smartphone. Le chargeur peut également recharger votre tablette, votre appareil photo ou même votre Nintendo Switch. Bref, les possibilités sont quasi illimitées.

Son format compact le rend par ailleurs facilement transportable lors d’un déplacement ou d’un voyage, idéal pour ne pas avoir une multitude de chargeurs sur soi. Idem à la maison, vous apprécierez rapidement de n’avoir qu’un seul chargeur pour l’ensemble de vos appareils électroniques.

Il est avant tout compatible avec la charge rapide. Tout d’abord, le port USB-C fournit une puissance de 30 W via la technologie Power Delivery, ce qui lui permet de recharger entièrement un MacBook de 2017 en 2h30, par exemple. Ensuite, son port USB-A propose jusqu’à 12 W de puissance grâce à sa compatibilité PowerIQ. En comparaison d’un chargeur classique de 5 W, le chargeur Anker fera atteindre les 100 % à votre smartphone bien plus rapidement afin de réduire d’une heure environ le temps de charge total.

Notez enfin que le chargeur Anker PowerPort Speed+ Duo est livré avec un guide d’installation et que la garantie est valable pendant 18 mois.

