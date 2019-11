Amazon propose aujourd'hui une offre intéressante concernant l'ultraportable HP Pavilion 13-an0029nf. Au lieu de 899 euros, on le trouve aujourd'hui à 599 euros, soit une réduction de 300 euros sur son prix d'origine.

Que vous soyez un étudiant ou un professionnel amené à souvent se déplacer, un ultraportable sera votre meilleur allié. En répondant aux critères de la mobilité, de l’autonomie et surtout des performances grâce à son Intel Core i7 de 8ème génération, le HP Pavilion 13-an0029nf semble tout désigné, d’autant plus qu’il est aujourd’hui en promotion sur Amazon avec une remise de 33%.

L’ultraportable HP en bref

Un design tout en finesse

Performant grâce à son Intel Core i7

Une autonomie dépassant les 10 heures

Au lieu de 899 euros, l’ultraportable HP Pavilion 13-an0029nf est aujourd’hui disponible à 599 euros sur Amazon.

L’ultraportable HP en détail

Étant un ultraportable, le HP Pavilion 13-an0029nf est facilement transportable. Il est léger (1,3 kg seulement), d’une finesse appréciable (15,4 mm d’épaisseur) et particulièrement compact grâce à son écran Full HD de 13,3 pouces. Il profite par ailleurs d’un design plutôt classe, notamment avec sa belle finition en métal poli. De plus, avec une autonomie estimée à 11 heures selon le constructeur, ce laptop confère toute la mobilité requise au quotidien.

Ce petit gabarit étonnera d’ailleurs par ses performances élevées grâce à son Intel Core i7 -8565U (1,8 GHz de fréquence, 8 Mo de mémoire cache, 4 cœurs) de 8ème génération, le tout épaulé par une carte graphique Intel UHD 620 et 8 Go de mémoire vive. Avec cette configuration, il convient parfaitement à usage bureautique, mais peut aller un peu plus loin que ça, avec des — petits — jeux. Il embarque également un SSD de 128 Go.

En ce qui concerne la connectique, elle est plutôt fournie avec 1 port USB-C, 2 ports USB 3.1, 1 port HDMI et une prise casque/microphone. Il tourne sous une version Windows 10 Famille en 64 Bits.

