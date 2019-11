Du 8 au 12 novembre 2019, Amazon lance les Day'couvertes, mais qu’est-ce que c’est ? Un week-end entier rempli de promotions sur de nombreux produits, dont la Tech. Eh oui, c’est comme un avant-goût de Black Friday avant l’heure.

Amazon lance le Day’couvertes, une bonne façon d’enclencher les remises exceptionnelles qui arriveront très prochainement avec le Black Friday à la fin du mois. On trouve de nombreux produits Tech en promotion, en passant par les smartphones, des objets connectés, des accessoires et même des appareils photo. Retrouvez notre sélection des meilleures offres du moment.

Le Xiaomi Mi 9T Pro

Le Xiaomi Mi 9T Pro est le flagship killer qui a fait de l’ombre a beaucoup de smartphones premium cette année. Il possède des arguments très solides pour s’imposer aujourd’hui comme une référence sur le marché, avec notamment la beauté de son écran AMOLED de 6,39 pouces, la puissance de son Snapdragon 855, la polyvalence de son appareil photo ou encore la bonne endurance dont il fait preuve grâce à sa batterie de 4 000 mAh. On fait néanmoins une croix sur la charge sans fil et une certification IP.

La version 128 Go du Xiaomi Mi 9T Pro est aujourd’hui disponible à 359 euros sur Amazon.

Retrouvez le Xiaomi Mi 9T Pro à 359 euros

Le Xiaomi Redmi Note 8

Le Xiaomi Redmi Note 8 est l’un des successeurs du célèbre Redmi Note 7. Il s’appuie sur une fiche technique solide, toujours avec un rapport qualité/prix défiant toute concurrence. Il embarque un écran Full HD+ de 6,3 pouces avec revêtement anti-gouttes pratique les jours de pluie, un Snapdragon 665 épaulé par 3 ou 4 Go de mémoire vive, selon le modèle, pour assurer une expérience utilisateur fluide au quotidien ainsi qu’une batterie d’une capacité confortable de 4 000 mAh pour facilement tenir plus d’une journée.

Il est aujourd’hui disponible à 149 euros en version 3+32 Go et à 179 en version 4+128 Go.

Retrouvez le Xiaomi Redmi Note 8 (3+32 Go) à 149 euros

Retrouvez le Xiaomi Redmi Note 8 (4+128 Go) à 179 euros

Le Xiaomi Redmi 8

Le Xiaomi Redmi 8 est quant à lui un modèle un peu plus bas de gamme, mais qui profite tout de même d’un bon rapport qualité/prix. Pour une centaine d’euros, il répond parfaitement à une utilisation basique (naviguer sur Internet, consulter ses mails ou perdre du temps sur les réseaux sociaux). En revanche, son Snapdragon 439 épaulé par 3 Go de mémoire vive ne permettra pas de jouer à des jeux 3D, mais peut-être 2D. Son point fort vient sans aucun doute de son autonomie : avec une batterie de 5 000 mAh couplée à une fiche technique peu gourmande, le smartphone chinois à bas prix promet d’être très endurant sur le papier.

Il est aujourd’hui disponible à 110 euros en deux coloris (rouge et noir) pour une seule capacité de stockage (32 Go).

Retrouvez le Xiaomi Redmi 8 (noir) à 111 euros

Retrouvez le Xiaomi Redmi 8 (rouge) à 111 euros

Xiaomi Roborock S50

Le Xiaomi Roborock S50 est l’un des aspirateurs robots avec le meilleur rapport qualité/prix du marché. Il facilitera grandement votre quotidien grâce à un nettoyage efficace de votre intérieur. Pour cela, il peut compter sur de nombreux capteurs pour se réparer dans l’environnement, avec notamment un capteur laser pour cartographier les différentes pièces de votre maison/appartement, visible ensuite depuis l’application mobile dédiée. Vous pourrez ensuite lui demander de faire un ménage sélectif des pièces, planifier des horaires de nettoyage et bien d’autres. Son autonomie est d’ailleurs très confortable, estimée à deux heures pleines pour environ 100 mètres carrés nettoyés en une seule charge. De plus, il revient automatiquement à son ancienne tâche et peut même passer la serpillière.

On le trouve aujourd’hui à 382 euros sur Amazon.

Retrouvez le Roborock S50 à 382 euros

Anker Soundcore Liberty Neo

Les Anker Soundcore Liberty Neo sont des écouteurs sans fil à petit prix équipé d’un système de réduction de bruit pour les appels, mais sa forme intra-auriculaire devrait également lui permettre de profiter d’une bonne isolation passive pour la musique. Ils sont compatibles Bluetooth 5 pour améliorer la stabilité de connexion avec votre smartphone et proposent une autonomie confortable avec le boîtier de charge, estimée à 20 heures au total. Idéals pour les sportifs, ils sont également certifiés IPX7 pour une protection contre la pluie et la sueur.

Au lieu de 55 euros, ils sont aujourd’hui disponibles à 41 euros sur Amazon.

Retrouvez les Anker Soundcore à 41 euros

Anker Soundcore Mini et Soundcore Motion+

Anker propose également des enceintes Bluetooth à prix réduit. Le modèle « Mini » séduit par son aspect compact facilement transportable, il propose une autonomie de 15 heures environ et une portée Bluetooth de 20 mètres maximum. Si vous voulez un peu plus de puissance sonore, on vous conseille alors le modèle « Motion+ » compatible Hi-Res et aptX qui ravira les plus audiophiles d’entre vous. Il est également certifié IPX7 pour les soirées en extérieur et possède une autonomie de 12 heures, rechargeable rapidement via son port USB-C.

L’enceinte Soundcore Mini est disponible à 19 euros tandis que l’enceinte Soundcore Motion+ est affiché à 74 euros.

Retrouvez la Soundcore Mini à 19 euros

Retrouvez la Soundcore Motion+ à 74 euros

Le Sony DSC-RX100

Le Sony DSC-RX100 se veut être un appareil photo qui tient dans la poche d’un pantalon. Il est équipé d’un écran de 3 pouces LCD Xtra Fine qui utilise la technologie WhiteMagic pour un affichage deux fois plus lumineux et deux fois plus efficace. Il embarque également un capteur CMOS Exmor R de 20,1 mégapixels qui permet de filmer en HDTV 1080, un objectif ZEISS Vario-Sonnar T* à ouverture grande angle f/1,8, un processeur d’image BIONZ Z ainsi qu’une fonctionnalité de stabilisation d’image optique.

Au lieu de 470 euros, il est aujourd’hui disponible à moins de 300 euros sur Amazon.

Retrouvez le Sony DSC-RX100 à 299 euros

Anker chargeur sans fil

Si votre smartphone est compatible avec la charge sans fil, pourquoi ne pas en profiter ? Alors oui, le socle de charge n’est pas forcément livré avec le téléphone, mais le PowerWave Pad d’Anker est aujourd’hui vraiment pas cher. Pour une dizaine d’euros, vous pourrez alors vous débarrasser des fils et recharger votre appareil rapidement grâce à sa puissance jusqu’à 10 W. Le recharge fonctionne même à travers une coque de protection.

Le chargeur PowerWave Pad d’Anker est aujourd’hui disponible à seulement 11 euros sur Amazon.

Retrouvez le PowerWave Pad à 11 euros

Le combo idéal pour iPhone : câble USB-C vers Lightning + chargeur 18 W

Si vous êtes un possesseur d’iPhone, vous avez alors un simple chargeur de 5 W dans votre boîte. Pourtant, votre smartphone de la pomme est bien compatible avec la charge rapide. La solution vient tout naturellement avec le câble Anker USB-C vers Lightning de 90 mètres (certifié MFi) et le chargeur UGREEN compatible charge rapide jusqu’à 18 W, aujourd’hui tous deux en promotion sur Amazon. Par exemple, l’iPhone 11 pourra être chargé de 0 à 50% en seulement 30 minutes, ce qui est beaucoup plus rapide que le chargeur d’origine.

Le câble Anker USB-C vers Lightning est à 10 euros et le chargeur UGREEN 18 W à 10 euros, également, soit un total de 20 euros seulement pour recharger rapidement votre iPhone.

Retrouvez le câble Anker USB-C vers Ligtning à 10 euros

Retrouvez le chargeur UGREEN 18 W à 10 euros

Le micro Blue Yeti Nano Premium

Idéal pour enregistrer des podcasts, des vidéos sur YouTube ou pour streamer des parties de jeux vidéo sur Twitch et autres consorts, le micro Blue Yeti Nano Premium offre une qualité sonore claire et précise dans tous les cas pour votre public. Il prend par ailleurs en charge l’enregistrement haute qualité 24 bits/48 kHz.

Au lieu de 119 euros, il est aujourd’hui proposé à 89 euros sur Amazon, soit une économie de 30 euros sur son prix d’origine.

Retrouvez le micro Blue Yeti Nano Premium à 89 euros