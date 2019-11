Si vous voulez connecter votre TV : nous vous recommandons la Mi Box S, surtout à ce prix riquiqui.

Nvidia domine le segment des box Android avec les Shield TV (récemment renouvelées avec la Shield TV et la Shield TV Pro), qui lisent non seulement le contenu 4K, mais diffuse également des jeux en streaming avec grande facilité. Mais la Shield TV n’est pas très accessible (plus de 150 euros). Pour la majorité des utilisateurs qui cherchent à se procurer un boîtier TV Android abordable, l’option par défaut est la Mi Box S de Xiaomi.

C’est un petit boîtier carré aux formes arrondies qui propose des connectiques complètes (sortie audio optique, un sport USB et une sortie HDMI 2.0a). Il n’y a pas de port Ethernet dédié, mais elle dispose d’un module MIMO Wi-Fi ac 2×2 (Wi-Fi 5). En ce qui concerne ses composants, la Mi Box S est alimentée par un SoC Amlogic S905X doté de quatre cœurs Cortex A53 cadencés jusqu’à 2,0 GHz. Il y a 2 Go de RAM et 8 Go de stockage interne, des caractéristiques honnêtes qui n’ont pas changées depuis la Mi Box.

Evidemment, si on achète une box Android TV ce n’est pas uniquement pour le boitier… mais pour l’OS dessus. Déjà premièrement, la Mi Box est vendue avec une télécommande et ses boutons dédiés à Netflix et Google Assistant. L’intégration de l’assistant vous permet de lancer rapidement des séries ou de lire des vidéos sur YouTube par la voix. L’interface elle-même est identique à celle que vous trouverez sur tous les appareils Android TV et vous aurez accès à Play Store pour télécharger des milliers d’applications optimisées pour le téléviseur.

Les définitions Full HD et la 4K UHD sont bien prises en compte ainsi que le HDR 10 bits. Par contre, l’interface n’est pas aussi fluide que celle d’une Shield TV et vous n’avez pas les dernières normes HDR (encore faut-il que votre TV soit compatible). En tout cas, pour un prix au-dessous d’un Chromecast Ultra, vous avez un matériel bien plus complet qui intègre également une fonction Chromecast.

Le bon plan en question

La Mi Box S est à moins de 37 euros sur Gearbest (avec le code GBCNMIBOXHB), c’est un excellent prix pour un produit que l’on trouve habituellement autour des 60 euros. Gearbest envoie les commandes depuis plusieurs entrepôts en Chine et en Europe, vous allez donc attendre 2 à 3 semaines avant de recevoir votre box. En tout cas, la Mi Box S sera la même que celle que l’on trouve en France avec un chargeur européen.

Retrouvez la Mi Box S sur Gearbest

GBCNMIBOXHB