Cantonné à 500 Go ou 1 To sur les consoles PlayStation 4 ou Xbox One, on prend malheureusement vite la mauvaise habitude d’installer/désinstaller continuellement des jeux. Une chose que vous n’aurez plus besoin de faire avec le disque dur externe Seagate de 4 To aujourd’hui remisé à 89 euros sur fnac.com pendant le Black Friday.

De nos jours, les jeux vidéo prennent de plus en plus de place (50 Go en moyenne par jeu) et la mémoire interne n’est souvent pas suffisante pour stocker l’intégralité de votre bibliothèque. La constante dématérialisation du contenu nous pousse alors à désinstaller/réinstaller nos jeux préférés et cela peut être problématique pour celles et ceux qui ne jouissent pas d’une bonne connexion à Internet. Pour pallier ce problème, il est donc judicieux de profiter des promotions liées au Black Friday pour acquérir un disque dur externe avec une grande capacité de stockage à petit prix.

Le disque dur externe Seagate en bref

Compatible USB 3.0

Sa capacité pouvant accueillir environ 80 jeux

Une vitesse de transfert suffisante pour l’utiliser avec une console

Dans la limite des stocks disponibles, le disque dur externe Seagate d’une capacité de stockage de 4 To est aujourd’hui disponible à 89 sur fnac.com, au lieu de 149 euros.

Le disque dur externe Seagate en détail

Le disque dur externe de la marque Seagate possède un design particulièrement sobre, où seule sa surface en relief permet de les distinguer de ses concurrents. Il n’est en revanche pas moins compact qu’un autre modèle grâce au format standardisé de 2,5 pouces, ce qui lui permet de se faire transporter facilement dans un sac, d’autant plus qu’il pèse moins de 250 grammes.

Quoi qu’il en soit, ce disque dur restera à côté de votre console de salon la plupart du temps. Il se branche via un câble USB 3.0, ce qui assure des transferts théoriques de 5 Gb/s, mais vous ne les attendrez pas avec une vitesse de 5400 tours par minutes. Comptez plutôt une centaine de Mo/s en lecture, ce qui suffira amplement pour faire tourner fluidement les jeux sur Xbox One ou PlayStation 4.

Il ne faut évidemment pas oublier son énorme capacité de stockage. Avec 4 To, vous pourrez installer environ 80 jeux à raison de 50 Go par jeu. Une délivrance pour une bonne partie des gamers/gameuses qui lisent ces quelques lignes, surtout pour celles et ceux qui n’ont pas la Fibre chez eux pour télécharger les jeux encore et encore, avec facilité, disons donc. Il est également compatible PC Windows 7/8/Vista/XP et Mac OS X 10.4.8 et supérieur.

