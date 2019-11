Les SSD NVMe utilisant les ports PCI Express de votre carte mère sont plus performants que les SSD classiques se branchant en SATA. Ils sont aussi généralement plus onéreux, mais pas pendant le Black Friday. Le SSD NVMe Sabrent Rocket PCIe 3.0 d’une capacité de 1 To passe sous les 100 € sur Amazon.

Non, ce n’est pas une barrette de mémoire vive. Bien que cela y ressemble, il s’agit en réalité d’un SSD NVMe qui se branche sur les ports PCI Express de votre carte mère. Ils ont la particularité d’être plus rapides que les SSD classiques, tout en réduisant la consommation énergétique. Si votre PC est compatible, c’est à ce jour la meilleure solution du marché, d’autant plus quand ils sont remisés à 25 % de leur prix à l’occasion du Black Friday.

Le SSD NVMe Sabrent Rocket en bref

Aussi compact qu’une barrette de RAM

PCIe 3.0 pour un débit jusqu’à 1000 Mo/s

La consommation d’énergie revue à la baisse par rapport à un SSD classique

Au lieu de 129 euros, le SSD NVMe Sabrent Rocket PCIe 3.0 d’une capacité de stockage de 1 To passe à 96 euros sur Amazon grâce à un coupon promotionnel spécial Black Friday qui permet de bénéficier d’une réduction de 25 %.

Retrouvez le SSD NVMe Sabrent Rocket 1 To à 96 € sur Amazon

D’autres références, avec une capacité de stockage différente, sont également disponibles en promotion sur Amazon. On retrouve également des SSD NVMe pour PCIe 4.0 afin d’obtenir de plus gros débits au quotidien, mais sachez que seul les derniers Ryzen et Chipsets associés sont compatibles avec cette nouvelle norme.

Retrouvez toutes les offres SSD NVMe PCIe sur Amazon

Le SSD NVMe Sabrent Rocket en détail

Comme dit précédemment, le SSD NVMe Sabrent Rocket ressemble à une barrette de RAM. On ne va donc pas s’éterniser sur son design, mais plutôt sur l’utilité de ce format. Une fois le PC hors tension, il suffit de la brancher à un port PCI Express adéquat de votre machine, comme une barrette. Au démarrage, votre nouveau SSD sera d’ores et déjà prêt à l’emploi.

L’avantage des SSD NVMe par rapport aux SSD classiques est de plusieurs ordres. Tout d’abord, ils sont bien plus rapides. Quand un SSD SATA III atteint une vitesse de 600 Mo/s, un NVME PCI 3.0 peut montent jusqu’à 3500 Mo/s, voire jusqu’à 5000 Mo/s si vous avez une carte mère avec des ports PCI Express 4.0 (et un disque dur compatible). Autant vous dire que c’est la solution idéale si vous jouez sur PC, pour réduire encore plus les temps de chargement. Ensuite, un SSD NVMe est également plus économe en énergie.

Pour continuer avec quelques chiffres, la technologie NVMe transfère 25 fois plus de données que leur équivalent SATA et envoie des commandes deux fois plus rapidement que les pilotes AHCI. De plus, NVMe élimine l’intermédiaire en communiquant directement avec votre unité centrale, ce qui leur permet d’être compatibles avec tous les systèmes d’exploitation.

D’autres références, avec une capacité de stockage différente, sont également disponibles en promotion sur Amazon. On retrouve également des SSD NVMe pour PCIe 4.0 afin d’obtenir de plus gros débits au quotidien, mais sachez que seul les derniers Ryzen et Chipsets associés sont compatibles avec cette nouvelle norme.

Pour en savoir plus, retrouvez la sélection PC de Numerama où quelques-uns d’entre eux intègrent des SSD NVMe.

