Vous recherchez un nouvel ordinateur portable avec un bon rapport qualité/prix pendant le Black Friday ? L’Acer Swift 3 14 pouces équipé d’un AMD Ryzen 5 est aujourd’hui disponible à 419 euros via ODR, contre 599 euros habituellement.

Les ordinateurs portables de la gamme Swift d’Acer ne sont pas réputés pour être les plus puissants. Pour cela, il faudrait se tourner vers la gamme Nitro du constructeur. En revanche, ils profitent d’un bon rapport qualité/prix qui est largement amplifié pendant le Black Friday, comme c’est le cas aujourd’hui pour l’Acer Swift de 14 pouces à prix réduit.

L’Acer Swift 3 SF314 en bref

Un design élégant et compact

Un AMD Ryzen 5, 8 Go de RAM et SSD 256 Go

Une connectique fournie, avec même du USB Type-C

En prenant en compte l’ODR (offre différée de remboursement) d’un montant de 80 euros, l’ordinateur portable Acer Swift 3 SF314 est aujourd’hui disponible à 419 euros sur fnac.com, contre 599 euros habituellement.

Notez que les adhérents Fnac bénéficient de 10 euros offerts en bon d’achat par tranche de 100 euros. De plus, il est également possible d’obtenir la licence à vie d’Office Famille à 50 euros si vous achetez l’ordinateur Acer Swift 3.

L’Acer Swift 3 SF314 en détail

L’Acer Swift 3 SF314 profite d’un design élégant avec de belles finitions métalliques. Avec son poids plume de 1,45 kg et ses petites dimensions de 32,3 x 22,8 x 1,8, il est facilement transportable au quotidien, ce qui est idéal pour celles et ceux qui se déplacent souvent. Il intègre par ailleurs un écran Full HD de 14 pouces de bonne facture, néanmoins avec des bordures assez prononcées, mais cela n’enlève rien à son charme.

Sa fiche technique est d’ailleurs très intéressante pour son prix aujourd’hui. Il embarque un AMD Ryzen 5 3500U cadencé à 2,1 GHz (Turbo 3,7 GHz) et une carte graphique AMD Radeon Vega 8 : ce qui représente l’équivalent d’une configuration avec un i5 de dernière génération couplé à une GeForce MX150, par exemple. Avec ses 8 Go de mémoire vive et son SSD de 256 Go, il propose une expérience utilisateur totalement fluide sous Windows 10 et pourra même faire tourner quelques jeux de votre catalogue Steam. Pour jouer à des jeux plus gourmands, vous pourrez toujours vous abonner à Google Stadia.

En ce qui concerne l’autonomie, il devrait tenir une dizaine d’heures sans problème avec sa batterie de 3 220 mAh. La connectique est également bien fournie avec 2 ports USB 3.1, 1 port USB 2.0, 1 port USB-C 3.1 et 1 port HDMI.

