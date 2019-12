Le Surface Laptop 3 est le nouvel ordinateur portable dit « classique » de Microsoft. Commercialisé à 1 149 euros lors de son lancement il y a quelques semaines seulement, il était déjà affiché en promotion à 899 euros pendant le Black Friday. Bonne nouvelle, il baisse encore de 90 euros et tombe aujourd’hui à 809 euros sur Amazon.

Récemment, Microsoft à mis à jour sa gamme Surface avec la nouvelle tablette hybride Pro X et, évidemment, le nouveau Surface Laptop 3. Ce nouveau modèle ajoute quelques améliorations en comparaison de l’ancienne version. Le design change, la puissance est augmentée grâce aux processeurs Intel de la dixième génération et sa connectique accueille enfin de l’USB-C. Pour couronner le tout, il est aujourd’hui en promotion sur Amazon.

Le Surface Laptop 3 en bref

Le nouveau design métallique

Un processeur i5 de 10ème génération

La connectique accueille enfin de l’USB-C

Au lieu de 1 149 euros, le nouveau Microsoft Surface Laptop 3 est aujourd’hui disponible à 809 euros sur Amazon contre les 899 euros demandés pendant le Black Friday, alors que Darty et fnac.com, n’ont pas hésité à gonfler leur prix après l’événement.

Le Surface Laptop 3 en détail

Le Surface Laptop 3 est l’ordinateur portable dit « classique » de Microsoft. Il embarque toujours un écran au format 2:3 propre à la marque, mais avec cette fois-ci une définition de 2736 x 1824 pixels (contre 2 256 x 1 504 pour l’ancien modèle). Son design change également. Fini le revêtement en tissu Alcantara, l’entreprise américaine propose dorénavant une belle finition en métal (ici uniquement disponible en couleur platine), ce qui rappelle fortement les appareils d’Apple. Son trackpad, toujours aussi agréable à utiliser, est par ailleurs 20 % plus grand que sur le Surface Laptop 2.

Si son prédécesseur était propulsé par un processeur de 8ème génération, ce nouveau modèle embarque quant à lui un i5 1035G (4 cœurs à 1,2 GHz) de la dixième génération d’Intel, épaulé par 8 Go de mémoire vive. Cette nouvelle configuration promet un gain de puissance non négligeable pour faire tourner plus fluidement les logiciels gourmands (type Photoshop, Adobe Premiere, etc.). De plus, il intègre un SSD de 128 Go pour intensifier le tout.

En ce qui concerne l’autonomie, elle se situe dans la moyenne avec une durée de vie quotidienne estimée à 11,5 heures par le constructeur, mais c’est légèrement moins que les 13 heures annoncées pour le Laptop 2. Enfin, on peut se réjouir de sa nouvelle connectique bien plus fournie qu’auparavant. Il conserve le miniDisplayPort, l’USB 3,1 Type-A et le connecteur Surface, mais rajoute à cette liste un port USB-C… Enfin !

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main du Surface Laptop 3.

