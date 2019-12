À croire que c’est encore le Black Friday. Amazon réactive les mêmes promotions que pendant l’événement concernant la tablette Surface Pro 7 et l’ordinateur portable Surface Laptop 3. Ils sont tous les deux disponibles respectivement à partir de 699 euros (au lieu de 919 euros) et 899 euros (au lieu de 1 149 euros).

Le Surface Laptop 3 à partir de 899 €

Le Surface Laptop 3 est l’ordinateur portable dit « classique » de Microsoft. Il embarque un écran de 13,5 pouces au format 2:3 propre à la marque, ce dernier affichant une définition de 2736 x 1824 pixels. Son design change légèrement par rapport à l’ancien modèle. Le tissu Alcantara est troqué par une finition en métal soignée. Son trackpad, toujours aussi agréable à utiliser, est par ailleurs 20 % plus grand que sur le Surface Laptop 2.

Il est propulsé par un processeur Intel i5 1035G (4 cœurs à 1,2 GHz) de la dixième génération, le tout épaulé par 8 Go de mémoire vive. Une configuration suffisante pour couvrir la majorité des besoins donc. L’autonomie est quant à elle dans la moyenne avec une durée de vie quotidienne estimée à 11,5 heures par le constructeur. De plus, la connectique accueille cette fois-ci un port USB-C en plus des habituels miniDisplayPort, USB 3,1 Type-A et connecteur Surface.

Le Surface Laptop 3 en bref

Le nouveau design métallique

Un processeur i5 de 10ème génération

La connectique accueille enfin de l’USB-C

Deux modèles de Microsoft Surface Laptop 3 en 13,5 pouces sont aujourd’hui disponibles en promotion : i5 + SSD 128 Go à 899 euros (au lieu de 1 149 euros) et i5 + SSD 256 Go à 1 139 euros (au lieu de 1 149 euros).

Retrouvez le Surface Laptop 3 (i5, 128 Go) à 899 €

Retrouvez le Surface Laptop 3 (i5, 256 Go) à €1,139

Un modèle 15 pouces du Surface Laptop 3 est également disponible en promotion sur Amazon. Il se distingue par l’intégration d’un processeur AMD Ryzen 5 particulièrement performant. On retrouve deux modèles : AMD Ryzen + SSD 128 Go à 1 109 euros (au lieu de 1 349 euros) et AMD Ryzen + SSD 256 Go à 1 399 euros (au lieu de 1 649 euros).

Retrouvez le Surface Laptop 3 (AMD Ryzen, 128 Go) à €1,109

Retrouvez le Surface Laptop 3 (AMD Ryzen, 256 Go) à €1,399

La Surface Pro 7 à partir de 699 €

La Microsoft Surface Pro 7 est la nouvelle tablette hybride du constructeur. Son design est toujours aussi sobre et élégant qu’auparavant. Les bordures autour de l’écran sont toujours assez prononcées, mais rien de bien méchant. Son écran au format 2:3 permet déjà d’afficher plus d’informations qu’un écran classique. Ce dernier possède par ailleurs une diagonale de 12,3 pouces et affiche une définition « 3K ».

Par rapport à la Surface Pro 6, ce nouveau modèle a la particularité d’être équipé d’un processeur Intel Core de 10ème génération et offre, de ce fait, de très bonnes performances pour gérer des logiciels gourmands, comme Photoshop par exemple. Comme sur le Laptop 3, on retrouve également une mise à jour de la connectique avec l’apparition d’un port USB-C. Idem, les ports USB A, carteSD et Surface Connect répondent évidemment à l’appel. Enfin, la Surface Pro 7 tourne sous la version complète de Windows 10.

La Surface Pro 7 en bref

Le PC hybride par excellence

Une connectique USB-C

Un très bon écran avec une résolution « 3K »

Aujourd’hui, 4 modèles de la tablette hybride Microsoft Surface Pro 7 sont aujourd’hui en promotion : i3 + 4 Go de RAM + SSD 128 Go à 699 euros (au lieu de 919 euros), i5 + 8 Go de RAM + SSD 128 Go à 819 euros (au lieu de 1 069 euros), i7 + 16 Go de RAM + SSD 256 Go à 1 418 euros (au lieu de 1 669 euros) et i7 + 16 Go de RAM + SSD 512 Go à 1 869 euros (au lieu de 2 119 euros).

Retrouvez la Surface Pro 7 (i3, 128 Go) à 699 €

Retrouvez la Surface Pro 7 (i5, 128 Go) à 819 €

Retrouvez la Surface Pro 7 (i7, 256 Go) à 1 418 €

Retrouvez la Surface Pro 7 (i7, 512 Go) à 1 869 €

Les Surface Pro 7 sont livrées sans accessoires. Notez que le clavier coûte 124 euros et le stylet 83 euros.