Jusqu’à 120 euros offerts sur Orange Bank, maintenant avec Google Pay

En ce moment, Orange Bank propose jusqu'à 120 euros offerts pour l'ouverture d'un compte bancaire. Une belle offre pour la solution simple, efficace et enfin mature de l'opérateur historique.

En ce moment, les nouveaux clients de Orange Bank se voient attribuer 80 euros pour l’ouverture d’un compte bancaire. 40 euros supplémentaires sont également accordés pour les clients qui ont déjà une ligne Internet ou mobile chez Orange. De plus, le processus est simplifié pour ces derniers, car il n’y a pas besoin de justifier son identité.

En bref

La carte Visa classique est gratuite

Offre simple et efficace

Une application mobile moderne et facile à utiliser

Jusqu’à 120 euros offerts

Pour utiliser la carte sans frais hors de la zone euro, il faudra cependant opter pour la Visa Premium à 7,99 euros par mois qui propose également les assurances voyages que l’on retrouve habituellement sur les cartes Gold/Premier.

Fruit du rachat de Groupama, Orange Bank est une « néo-banque » qui propose des solutions modernes de paiement et de gestion de compte pensée principalement mobile. Même si le lancement n’a pas été un gros succès, la firme a accéléré son cahier des charges en 2019 pour en faire une solution mature et efficace qui continue de privilégier la simplifié.

C’est une solution bancaire pratique pour celles et ceux qui ont envie d’avoir des moyens de paiements récents. Le but n’est pas de changer de compte, mais d’avoir en sa possession une deuxième carte bleue (gratuite) pour organiser ses dépenses (via l’application), mais aussi de profiter de certains avantages que ne propose pas forcément une banque traditionnelle, comme la possibilité de payer avec son smartphone via Apple Pay ou Google Pay ou des moyens de transfert d’argent simplifié comme le paiement par SMS. C’est souvent une bonne astuce pour réduire les dépenses inutiles en s’attribuant un budget à dépenser sur la carte chaque mois. Si vous optez pour cette solution, nous vous recommandons cependant d’arrêter le contrat de votre ancienne carte bleu.

L’offre Orange Bank permet d’obtenir gratuitement une carte Visa, sans condition de revenus. La CB revient donc à 0 euro, à condition d’effectuer au moins 3 paiements par mois (Sinon, vous êtes prélevé 5 euros). Il n’y a pas d’autre frais à prendre en compte, sauf les classiques découverts, irrégularité et refrabrication de la carte que l’on trouve chez la majorité des banques.

L’inscription se déroule en 6 étapes, estimée à moins de 30 minutes selon notre test du service. Il faudra évidemment fournir des documents administratifs, tels que des justificatifs d’identité ou de domicile, sauf si vous êtes déjà client chez Orange, ou Sosh. Pour valider la création du compte bancaire Orange Bank, il faudra toutefois faire un premier virement d’une valeur minimum de 50 euros depuis votre compte principal.

Une fois le processus terminé, la carte bleu et le code sont envoyés et vous pourrez suivre l’avancée de votre commande directement depuis l’application mobile Orange Bank (disponible sur iOS et Android). Celle-ci est d’ailleurs facile à utiliser pour organiser son budget avec la gestion des dépenses et des virements, mais aussi d’autres fonctionnalités pratiques sont de la partie, comme le blocage de la carte à distance par exemple. Et plus besoin de garder ses tickets de carte bleue pour faire ses comptes, l’affichage des transactions est en temps réel.

Après Apple Pay, Orange Bank a enfin rendu sa carte compatible Google Pay afin de réaliser des paiements depuis un smartphone Android, si ce dernier intègre une puce NFC. Pas de peur à avoir si l’on vous scanne vos poches dans le métro avec des terminaux de paiement : la puce NFC du smartphone ne s’active que lorsque vous lancez les applications (Apple Wallet sur iPhone ou Orange Bank sur Android) et demande une confirmation de la méthode de déverrouillage du smartphone avant de l’utiliser (empreinte digitale ou FaceID).

Si vous hésitiez encore à ouvrir un compte, sachez qu’Orange Bank propose jusqu’au 7 janvier 2020 une offre de bienvenue, d’un montant pouvant aller jusqu’à 120 euros, de quoi rentabiliser le temps passé à faire la démarche d’ouverture.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test du service Orange Bank.

