Google Pay : une nouvelle banque française devient compatible

Un autre service bancaire est désormais compatible avec Google Pay, l'application de paiement sans contact de Google. Il s'agit d'Orange Bank dont la carte Visa peut désormais être associée à votre smartphone.

C’est au compte-goutte que Google Pay, le service de paiement sans contact de Google, se déploie en France. À son arrivée dans l’Hexagone, seule une poignée de cartes était compatible. On comptait notamment Revolut, N26, Fortuneo, Boursorama ou Lydia. Désormais, c’est une nouvelle banque qui devient compatible avec le paiement sans contact à la sauce Google.

Depuis quelques semaines, Orange Bank est en effet devenu compatible avec Google Pay. Comme le rapporte le site GSM Arena, Google a en effet intégré 18 nouvelles banques de par le monde à son service de paiement. On compte neuf banques russes, deux banques espagnoles, deux banques britanniques et donc une banque française : Orange Bank. Sur la néobanque lancée fin 2017 par l’opérateur, c’est donc l’unique carte Visa qui est acceptée et compatible avec Google Pay.

Le site Livebox News nous apprend quant à lui que la banque en ligne est en fait compatible avec Google Pay depuis le 11 décembre dernier. Pour ce partenariat, Orange s’est octroyé les services de son partenaire Wirecard.

