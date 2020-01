Canal et son offre ultime à petit prix pour TOUS les fans de cinéma et séries (avec Netflix, OCS et Disney)

Que vous ayez moins de 26 ans ou non, nous avons l’abonnement qu’il vous faut si vous êtes un fan de films et séries. Le pack Canal+ et CINE SERIES, avec Netflix, ainsi que les chaînes OCS et Disney Cinéma, est disponible à 36,90 euros par mois sans engagement. Si vous êtes né avant 1994, vous payez 10 euros de moins.

En 2020, ne faites pas la même erreur qu’en 2019 à cumuler de nombreux abonnements pour le streaming. Canal vous facilite aujourd’hui la tâche avec son offre ultime pour les fans de cinéma et de séries, qui réunit aussi bien ses services, dont Canal + et le replay, que les autres plateformes avec son pack CINE SERIES, en passant par Netflix, OCS ou encore Disney Cinema.

En bref

Canal+ et bien plus (replay)

Les nombreuses chaînes OCS et Disney Cinema

L’abonnement Netflix avec 2 écrans en définition HD

Le tout via une offre sans engagement et sans condition de durée

L’offre ultime pour les fans de cinéma et de séries est aujourd’hui disponible à 26,95 euros par mois pour les moins de 26 ans. Pour les autres, l’abonnement est disponible à 36,90 euros par mois.

En savoir plus 👇

Tout d’abord, Canal+ c’est la diffusion de plus de 300 films inédits par an. De nombreux longs métrages se retrouvent sur les différentes chaînes — notamment Canal+ Cinema — peu de temps après leur projection en salle. On trouve aujourd’hui des films comme Nicky Larson et le Parfum de Cupidon alors qu’il est sorti l’année dernière seulement. Ce n’est pas tout, les créations originales Canal+, les grandes séries internationales et du sport sont également de la partie. La Ligue 1 va d’ailleurs faire son grand retour sur a chaîne cryptée.

Ensuite vient CINE SERIES, un pack qui regroupe de nombreuses chaînes, en passant par les Cine+ (Frission, Famiz, Club, etc.), mais aussi celles d’OCS et de Disney Cinema. Vous pourrez alors regarder les films/séries HBO en exclusivité, 24 heures après les États-Unis, ainsi que de visionner les films Disney en avant-première, que ce soit les grands classiques que les films d’animation type Pixar, par exemple.

Pour finir en beauté, Netflix est également inclus dans l’abonnement, via un compte 2 écrans HD. La célèbre plateforme de streaming donne un accès en illimité à toute sa vidéothèque donc. On y trouve de tout, aussi bien du vieux que du neuf. Toutefois, Netflix est surtout connu pour ses contenus « Original » qui ont fait beaucoup de bruit ces dernières années, pour ne citer que You, Stranger Things ou encore La Casa de Papel.

Vous pourrez par ailleurs apprécier l’intégralité de ses contenus depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur, avec même la possibilité de diffuser sur un autre écran grâce à Airplay et Chromecast.

