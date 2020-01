Moins de 10 centimes le Go pour le SSD Crucial BX500 de… 960 Go

Le SSD Crucial BX500 d’une capacité de stockage de 960 Go profite d’une belle offre sur Amazon. On le trouve aujourd’hui à 92,99 euros sur Amazon, contre plus d’une centaine d’euros habituellement.

Vous n’avez pas encore de SSD ? Ils sont pourtant de plus en plus abordables. Preuve à l’appui avec la référence BX500 de la marque Crucial qui propose un rapport capacité/prix excellent pendant les soldes d’hiver 2020, à raison de 10 centimes le Go.

En bref

Un bon rapport capacité/prix

Le design compact et robuste des SSD

Une vitesse élevée, aussi bien en lecture qu’en écriture

Le SSD Crucial BX500 d’une capacité de 960 Go est aujourd’hui remisé à 92,99 euros sur Amazon, soit une remise de 14 % sur son prix habituel.

En savoir plus 👇

Le SSD Crucial BX500 de 960 Go adopte le format 2,5 pouces, une taille standard qui lui permet de se faufiler aussi bien à l’intérieur d’une tour de PC qu’un ordinateur portable, à l’exception des ultrabooks. Pour ces derniers, il faut privilégier les SSD NVMe. En comparaison d’un disque dur classique, un SSD est plus compact et plus solide dans sa conception grâce à l’absence de pièces mécaniques. Cela lui permet de résister davantage aux chocs et aux vibrations.

Par rapport à un HDD, un SSD est également plus rapide, notamment avec un débit estimé presque 10 fois supérieur. Pour preuve, celui du constructeur Crucial propose une vitesse de lecture théorique allant jusqu’à 540 Mo/s et une vitesse d’écriture allant jusqu’à 500 Mo/s, ce qui est très élevé au quotidien. La différence avec un HDD classique se fait clairement sentir, où votre système d’exploitation se lancera en quelques secondes seulement, ainsi que vos logiciels et jeux vidéo les plus gourmands installés dessus. Pour avoir un ordre d’idée, c’est un peu comme passer de l’ADSL à la Fibre optique : tout va plus vite.

Simple à installer, le SSD est livré avec des instructions pour vous guider à les configurer étape par étape. De plus, il bénéficie d’une garantie constructeur de 3 ans.

