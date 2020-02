Environ 2 centimes le Go pour ce disque dur externe 3 To de Western Digital

Avoir un disque dur externe, c’est un peu comme avoir un plan B : c’est toujours rassurant d’en avoir un. Eh oui, vos données numériques sont (très) importantes, ce pour quoi nous vous proposons aujourd’hui la référence Western Digital de 3 To aujourd’hui en promotion à 75 euros seulement afin de stocker tout ce que vous voulez, en toute sécurité.

Que ce soit pour vos données personnelles et/ou professionnelles, il est indispensable d’avoir une seconde copie (ou une troisième si vous avez un abonnement dans le cloud) en cas de pépin. Si ce n’est pas le cas, il est encore temps aujourd’hui de faire attention à vos données chéries grâce à ce disque dur externe 3 To en promotion. Le rapport capacité/prix est par ailleurs tout simplement excellent, seulement 2,5 centimes le Go.

En bref

Le format plutôt compact

La compatibilité USB 3.0

La garantie de 2 ans

Le disque dur externe Western Digital d’une capacité de 3 To est aujourd’hui disponible à 75 euros sur Amazon et Cdiscount, contre plus d’une centaine d’euros habituellement.

Pour en savoir plus 👇

Le disque dur externe du fabricant Western Digital possède un design sobre, avec une simple robe noire et le logo de la marque en devanture. Il a toutefois la particularité de proposer un format assez compact avec des dimensions ne dépassant pas les 111 x 82 x 21,5 mm, ce qui est moins long qu’un smartphone moyen de 6 pouces, mais un peu plus large et un peu plus épais. Il ne prendra donc pas beaucoup de place dans un sac, d’autant plus que son poids plume 230 grammes passera (presque) inaperçu.

Avec une énorme capacité de 3 To, ce HDD externe est capable de stocker 3 000 000 de photos de 1 Mo, 600 000 musiques de 5 Mo, ou encore 60 jeux de 50 Go, par exemple. Il peut effectivement représenter une solution pour les gamers et gameuses qui sont cantonnés à 500 Go ou 1 To sur leur console de prédilection. Compatible USB 3.0, il assure des transferts théoriques de 5 Gb/s, mais vous ne les atteindrez malheureusement pas. Comptez plutôt une centaine de Mo/s en lecture, ce qui est amplement suffisant pour faire tourner fluidement des jeux sur Xbox One ou PlayStation 4 depuis le disque dur.

Enfin, il est également compatible PC à partir de Windows XP et également Mac OS X 10.4.8 et supérieur. De plus, il est conçu pour résister aux chocs et aux vibrations, et propose — au cas où — une garantie de 2 ans par le constructeur.