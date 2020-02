Mini prix : seulement 0,43 euro pour le chargeur sans fil de Samsung

Votre smartphone est compatible avec la charge sans fil, mais le chargeur n’était pas livré dans la boîte ? Ce n’est plus un souci avec le chargeur sans fil Samsung (EP-P1100) aujourd’hui proposé pour seulement 43 centimes d’euro sur Amazon, après ODR de 20 euros.

La charge sans-fil possède un côté très pratique, mais il est en effet assez rare que les constructeurs fournissent une station de recharge dans la boîte de l’appareil que vous venez d’acheter, alors qu’il est pourtant compatible… Pour remédier à cela, nous vous proposons aujourd’hui une solution très, très économique.

En bref

Un design discret et facilement transportable

Utilisable avec tous les smartphones compatibles Qi

Et recharge même avec une coque de protection

Le chargeur sans fil Samsung (EP-P1100) est aujourd’hui affiché à 20,43 euros sur Amazon, puis revient à seulement 0,43 euro après avoir reçu le remboursement de l’ODR de 20 euros — valable jusqu’au 31 mars 2020.

Pour en savoir plus 👇

Le chargeur sans fil Samsung (EP-P1100) possède un design discret qui se fond agréablement sur une table de chevet, ou autre. Il possède une petite zone adhérente afin d’éviter que le produit posé dessus ne glisse malencontreusement. Un accident est si vite arrivé… La station rechargera votre smartphone même s’il est revêtu d’une coque de protection, à condition que celle-ci ne dépasse pas les 5 mm d’épaisseur.

Cette version du socle de charge sans fil accueille enfin une connectique en USB-C et dispose d’un système Fast Charge allant jusqu’à 10 W. Si tous les smartphones Samsung (Galaxy S7/ S7 Edge, S8/S8 Plus, S9/S9 Plus, Note 8/9 et S10e/S10/S10 Plus) sont compatibles, cela ne veut pas dire que les smartphones des autres marques ne le sont pas. À vrai dire, tous les smartphones certifiés Qi peuvent être rechargés avec le socle de Samsung.

Notez que le socle est livré seul. Il faudra alors le brancher avec un câble USB-C que vous utilisez pour votre smartphone, ou en acheter un supplémentaire sur Amazon.

Découvrez notre guide d’achat

Afin de découvrir d’autres solutions, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs chargeurs sans fil Qi pour smartphone en 2020.