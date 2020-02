La Fibre optique au prix de l’ADSL : ça se passe aussi chez Sosh

Jusqu’au 30 mars prochain, la Boîte Sosh avec la Fibre optique est au même prix qu'avec l’ADSL. Vous pouvez alors profiter d’une connexion à Internet en très haut débit jusqu’à 300 Mb/s pour seulement 14,99 euros par mois pendant un an, puis 29,99. Retrouvez les détails de l’offre ci-dessous.

Vous n’êtes pas encore passé chez Sosh ? Ce n’est pas grave si vous n’arrivez toujours pas à le dire en 2020, comprenez simplement que c’est le bon moment aujourd’hui. L’abonnement à la Fibre optique est en ce moment proposé à moitié prix. En cumulant cette promotion et la qualité du réseau Orange via la Livebox 4, Sosh est tout simplement le fournisseur d’accès à Internet le plus intéressant du moment, qui plus est via une offre sans engagement.

En bref

La Fibre en FTTH jusqu’à 300 Mbits/s

La qualité des infrastructures Orange à petit prix

Les appels illimités vers les fixes et l’Appli TV Orange gratuite avec 72 chaînes

Jusqu’au 30 mars 2020 à 8h du matin, la Boîte Sosh est disponible à 14,99 euros par mois pendant un an, puis 29,99. Ou comment avoir une offre Fibre optique au prix de l’ADSL, si et seulement si vous êtes éligible.

Pour en savoir plus 👇

L’abonnement propose un accès illimité à Internet via la Fibre optique, avec un débit théorique estimé à 300 Mbits/s, aussi bien en téléchargement qu’en envoi. Ce n’est effectivement pas la vitesse la plus rapide quand on parle de connexion très haut débit, mais Sosh a le mérite de respecter plus ou moins les chiffres annoncés. Pour l’avoir installé à mon domicile en plein cœur de Paris, je peux vous affirmer que le débit oscille généralement entre 280 et 298 Mbits/s, selon l’heure de la journée.

Ensuite, l’offre comprend également une ligne téléphone fixe pour appeler en illimité vers les fixes (avec possibilité de conserver son numéro actuel) en France Métropolitaine, mais aussi vers les DOM ainsi que plus de 100 destinations à l’internationale, dont le Maroc, le Canada et les États-Unis. Après ? C’est tout. La Boîte Sosh a le mérite de fournir uniquement l’essentiel, avec des options supplémentaires pour compléter l’offre en fonction de vos besoins.

Pour 5 euros supplémentaires par mois, vous pouvez ajouter l’option appels illimités vers les mobiles ou un décodeur TV pour avoir accès à plus de 160 chaînes sur votre téléviseur, par exemple. Si cette dernière option ne vous intéresse pas, notez tout de même qu’il est possible d’accéder, gratuitement et sur demande, à l’application « Appli TV d’Orange » pour regarder plus de 72 chaînes sur votre smartphone, tablette, PC ou Mac. Ceci étant dit, cela ne vous concerne pas si vous êtes d’ores et déjà équipé d’un boîtier Android TV (Xiaomi Mi Box S/Nvidia Shield TV) ou Apple TV.

Enfin, il est important de préciser que le raccordement à la Fibre avec la venue d’un technicien à domicile est offert et que les frais de résiliation de l’ancien opérateur (uniquement pour les nouveaux clients) sont remboursés jusqu’à 100 euros.

Notre comparateur Fibre et ADSL

Afin de découvrir les autres offres disponibles, nous vous invitons à consulter notre comparateur des meilleures offres ADSL et Fibre.