NordVPN lance ses offres de pâques : jusqu’à 12 mois offerts

NordVPN vient de lancer une offre intéressante sur son abonnement de trois ans. En y souscrivant, NordVPN donne la possibilité - après tirage au sort - de remporter un prolongement d’abonnement compris entre 1 mois et 1 an.

Si vous pensez déjà avoir fait le tour de Netflix ou de vos plateformes de SVOD favorites, c’est qu’il est temps de prendre un VPN. L’incontournable NordVPN vient justement de lancer son offre de Pâques, avec quelques surprises au programme.

En bref

Compatible avec 6 appareils en simultané

Des débits très rapides, quel que soit le serveur

Un contournement des géoblocages parmi les meilleurs du marché

Pour toute souscription à son abonnement de trois ans à 3,10 euros par mois, vous aurez ainsi une chance de recevoir un surplus d’abonnement de 1 mois ou 1 an. Il s’agit d’un tirage au sort – dans tous les cas gagnant – où vous recevrez par la suite un mail vous indiquant votre gain.

Pour en savoir plus 👇

L’offre de NordVPN est particulièrement intéressante si vous êtes à la recherche d’un VPN fonctionnel et performant. Elle donne accès à près de 5 800 serveurs répartis dans 60 pays du monde, avec des débits toujours rapides – selon votre connexion de base – et quel que soit le serveur où vous vous connectez.

Il donne par ailleurs la possibilité de profiter du service sur 6 appareils différents en même temps. De ce fait, l’application NordVPN est compatible avec de nombreux supports, en passant du PC au Mac et Linux, jusqu’aux smartphones et tablettes sous Android et iOS, mais aussi les smart TV (Android TV ou Fire TV Stick, par exemple).

Mais à quoi sert un VPN ?

Un VPN possède de nombreux avantages actuellement. Le premier et plus important est sans aucun doute le contournement des géoblocages. Concrètement, en vous connectant à un serveur américain de NordVPN, vous modifiez votre géolocalisation de manière virtuelle. Ce qui permet de faire croire à Netflix que vous êtes sur le territoire américain et donc de profiter de son catalogue américain, bien plus riche en séries et en films que le catalogue français.

En se connectant aux serveurs situés dans des pays précis, vous avez donc accès à plus de contenu local : les chaînes et le contenu en replay de la BBC quand vous vous connectez sur un serveur anglais, ou bien l’intégralité de la série BattleStar Galactica sur le site de SyFy (actuellement en libre accès, mais réservée uniquement aux Américains) avec un serveur américain.

Enfin, un VPN permet également de protéger votre connexion Internet en la rendant indéchiffrable. En vous connectant à un serveur de NordVPN, vous chiffrez votre connexion Internet. Ni votre FAI, ni aucun hacker ou autorité étatique ne peut savoir quel site vous consultez ou quel fichier vous téléchargez en espionnant votre connexion.

Comment se servir d’un VPN ?

Nul besoin d’être ingénieur pour savoir se servir de NordVPN. C’est l’une des plus grandes forces de cette marque de VPN : son application est très simple à comprendre et à prendre en main. Que ce soit sur ordinateur, sur smartphone ou sur Android TV, pour se connecter à un serveur il suffit de cliquer sur un pays affiché sur la carte du monde puis de cliquer sur le bouton connecter.

À partir de ce moment, votre connexion sera chiffrée et votre adresse IP sera délocalisée dans le pays choisi. Si vous avez un doute, il suffit de réaliser un test d’adresse IP.

NordVPN, une valeur sûre du monde du VPN

Si vous recherchez un bon VPN, NordVPN est une valeur sûre du secteur. Comme nous l’indiquions dans notre comparateur de VPN, c’est actuellement l’un des meilleurs rapports qualité-prix du milieu. Ses serveurs sont excellents, son application est facile d’utilisation et la société s’engage à ne jamais conserver les données de ses utilisateurs.