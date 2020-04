C’est le retour de la batterie externe sans fil de Samsung à 10 euros

Grâce au prolongement de l'ODR jusqu'à la fin du mois de juin 2020, il est de nouveau possible d'obtenir la batterie externe 10 000 mAh de Samsung (compatible charge sans fil) à seulement 10 euros. Retrouvez les détails ci-dessous.

La batterie externe de Samsung à la particularité d’être compatible avec la charge sans fil, ce qui lui permet de recharger tous les smartphones certifiés Qi. Si vous avez un smartphone de la marque coréenne, il se rechargera encore plus vite que les autres.

En bref

Un design fin et élégant

Recharge environ 2 fois un smartphone

La compatibilité avec la charge sans fil Qi

La batterie externe sans fil 10 000 mAh de Samsung revient aujourd’hui à seulement 10 euros sur Cdiscount grâce à l’ODR de 20 euros prolongée jusqu’au 30 juin 2020.

En cette période de confinement liée au coronavirus (COVID-19), nous vous rappelons que les livraisons sont tout de même assurées partout dans la France, mais au ralenti. Plus d’explications ici.

Pour en savoir plus 👇

La batterie externe de Samsung possède un design élégant avec un revêtement en aluminium du plus bel effet, uniquement en rose. Ses petites dimensions (de la taille d’un smartphone de plus de 6 pouces) en font surtout un bon allié pour la transporter partout, elle passera inaperçue dans un sac et peut même se faufiler dans une poche de pantalon.

Sa capacité de 10 000 mAh permet de recharger environ deux fois votre smartphone, ce qui est déjà confortable pour la durée d’un week-end par exemple. Elle offre surtout la possibilité de recharger en mode sans fil tous vos appareils certifiés Qi (smartphones, montres connectées, écouteurs true wireless, etc.).

Pour les possesseurs d’un smartphone de la gamme Samsung Galaxy S10 ou ultérieur, la charge sans fil sera légèrement plus efficace puisqu’il sont compatibles « Fast Charge », un format propriétaire de Samsung.

La batterie externe est également équipée d’un port USB pour recharger un second périphérique tout en utilisant la charge sans-fil. Pour recharger la batterie, il suffira de la raccorder à son chargeur habituel via le port USB C de la batterie.

Notre guide d’achat

Afin de découvrir d’autres références, nous vous invitons à consulter notre guide des batteries externes pour smartphone Android et iPhone en 2020.