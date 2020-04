La carte Fnac+ avec 1 an d’abonnement à Deezer pour seulement 60 euros

La carte Fnac+, qui permet — entre autres — de bénéficier des livraisons express gratuites en illimité, est aujourd'hui disponible à 60 euros avec un abonnement d'un an à Deezer. C'est le bon moment de devenir adhérent ?

Vous bénéficiez de nombreux avantages grâce à la carte Fnac+, en passant par des remises exclusives et, bien sûr, la livraison gratuite. Elle est normalement proposée à 49 euros par an, mais vous obtenez aujourd’hui un accès d’un an à Deezer pour seulement 11 euros supplémentaire. Une belle offre sachant que la plateforme musicale de streaming est habituellement facturée 9,99 euros par mois.

En bref

Les remises exclusives et la livraison gratuite

L’accès illimité à la presse avec ePresse

Bonus : Deezer pendant 1 an

Pour en savoir plus 👇

La carte Fnac+ est valable pendant un an. Elle offre plusieurs avantages, où le plus important de tous est bien évidemment la livraison express gratuite et illimitée. Le service est généralement rentabiliser en quelques commandes seulement.

Elle permet ensuite de bénéficier de 5 % de remise immédiate sur les univers high-tech, livres et bien d’autres produits éligibles, aussi bien en ligne qu’en magasin physique (même si c’est un peu dur à imaginer en ce temps de crise sanitaire), avec pour ce dernier un accès aux caisses prioritaires. Quelques réductions et offres exceptionnelles sont également de la partie. Plus anecdotique, « presque » toute la presse est consultable gratuitement avec ePresse.

En ce qui concerne Deezer, la plateforme de streaming musical française recense plus de 50 millions de titres à écouter en illimité depuis votre smartphone ou tablette avec l’application disponible sur iOS et Android (dont Android TV et AppleTV), ainsi que depuis votre navigateur de votre PC/Mac.

Comme ces principaux concurrents (Spotify, Youtube Music, etc.), il est également possible de télécharger de sons pour les écouter, par la suite, en mode hors-ligne.