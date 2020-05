La microSD SanDisk Extreme 400 Go est à un prix intéressant pour filmer en 4K

Que ce soit pour installer des applications ou filmer en 4K, la carte microSD SanDisk Extreme (A2, V30) d’une capacité de 400 Go est idéale, d’autant plus quand elle est en promotion pour les French Days. Le Go revient à environ 22 centimes seulement !

Les microSD SanDisk de la gamme « Extreme » promettent des performances au-dessus de lot pour vos applications stockées, mais surtout la possibilité de filmer en 4K UHD à 60 images par seconde grâce à leur compatibilité UHS 3 et V30. C’est tout simplement la meilleure solution si vous avez un smartphone ou une caméra d’action capable d’enregistrer ce type vidéo.

En bref

Les classes UHS 3 et V30 pour filmer en 4K

Avec une vitesse lecture/écriture élevée, jusqu’à 160 Mo/s

Et une certification A2 pour améliorer les performances des applications

Livrée avec son adaptateur SD, la microSD SanDisk Extreme d’une capacité de 400 Go est disponible à 102 euros sur Amazon pendant les French Days 2020.

Pour en savoir plus 👇

La microSD SanDisk Extreme propose une vitesse de transfert allant jusqu’à 160 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture. Elle est certifiée A2 pour garantir des débits minimums suffisants au lancement d’une application, entre 10 et 30 Mo/s en lecture comme en écriture, et 4000/2000 IOPS en écriture/lecture séquentielle. Des débits supérieurs aux microSD certifiées A1 donc, ce qui permettra aux applications stockées de conserver de bonnes performances.

Elle est également compatible avec la classe de vitesse UHS 3 et la classe de vitesse vidéo V30, ce qui veut dire qu’elle est destinée à pouvoir enregistrer et stocker des vidéos en 4K. De ce fait, elle est idéale pour une caméra d’action type GoPro ou un appareil photo, ainsi que pour un smartphone… s’il est compatible.

Il faut enfin préciser que la gamme Extreme de SanDisk est conçue pour fonctionner dans des conditions… extrêmes : elles résistent à l’eau, aux fortes températures (de -25 à 85 degrés), aux chocs et même aux rayons X. De plus, elle est garantie pendant 10 ans par le constructeur.

French Days 2020 : tout ce qu’il faut savoir

Les French Days du printemps 2020 se tiennent du 27 mai au 2 juin. 6 jours de promotions durant lesquels nos équipes Bons Plans sont mobilisées pour dénicher les meilleurs produits au meilleur prix. Ce ne sont pas moins de 5 personnes qui vous proposent en direct des « Bons Plans », des sélections par type de produits et chez certains commerçants spécifiques avec des mises à jour régulières.

Comment suivre les French Days ?

Vous avez trois options principales pour suivre les French Days :

Le Covid-19 aura-t-il un impact sur les commandes des French Days ?

Entre le déconfinement progressif et l’optimisation des chaînes logistiques pour cet événement, il ne devrait pas y avoir de problème majeur pour honorer les commandes. Certains délais de livraison sont toutefois susceptibles d’être allongés.