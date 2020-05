Le Xiaomi Mi Band 4 devient encore plus abordable lors des French Days

Avec sa gamme Mi Band, Xiaomi a prouvé qu'il pouvait s'imposer comme un excellent fabricant de bracelet connecté à moindre prix. Sa quatrième édition est sortie il y a bientôt un an et est toujours aussi bonne. Pour les French Days, Rue du Commerce propose même 10 euros de réduction.

Xiaomi est le champion du rapport qualité-prix dans presque tous les domaines dans lequel il s’aventure. Les bracelets connectés n’y font pas abstraction avec l’excellente gamme des Mi Band. Le Mi Band 4 est le dernier sorti en date et profite de 10 euros de réduction sur Rue du Commerce, faisant passer son prix de départ de 39 à 29 euros.

En bref

Un bel écran couleur

Une autonomie impressionnante

Un bon suivi sportif

Le Xiaomi Mi Smart Band 4 est disponible sur Rue du Commerce pour 29,99 euros au lieu de 39,99 euros habituellement.

En savoir plus 👇

Le cœur de cible des bracelets connectés, ce sont les sportifs. Calcul de la distance parcourue, de la vitesse, du nombre de pas, du nombre de calories brûlées ou encore de la fréquence cardiaque, le Mi Band 4 est bardé de capteurs pour analyser tout cela. En plus, il peut détecter différentes activités telles que la marche/course à pied, l’équitation, etc.

La grosse amélioration que le Mi Band 4 a apporté à la gamme est un écran couleur. Ce petit écran OLED est une réussite et rend le produit encore plus agréable à utiliser que ses prédécesseurs qui se contentaient du noir et blanc. En se connectant en Bluetooth 5.0 à son smartphone (Android ou iPhone), le bracelet y affichera nos notifications et se connectera à l’application MiFit pour y détailler et analyser vos performances.

Côté autonomie, ce Mi Band 4 est tout bonnement impressionnant. Il peut rester près de deux semaines sur notre poignet sans avoir à être rechargé. Quand la batterie se vide, vous n’avez qu’à le mettre dans son socle de recharge pour qu’il récupère 65% en une trentaine de minutes, la charge complète se fera en 1h30 environ.

Pour en savoir plus sur ce Xiaomi Mi Band 4, n’hésitez pas à vous rendre sur notre test complet.

French Days 2020 : tout ce qu’il faut savoir

Les French Days du printemps 2020 se tiennent du 27 mai au 2 juin. 6 jours de promotions durant lesquels nos équipes Bons Plans sont mobilisées pour dénicher les meilleurs produits au meilleur prix. Ce ne sont pas moins de 5 personnes qui vous proposent en direct des « Bons Plans », des sélections par type de produits et chez certains commerçants spécifiques avec des mises à jour régulières.

Comment suivre les French Days ?

Vous avez trois options principales pour suivre les French Days :

Le Covid-19 aura-t-il un impact sur les commandes des French Days ?

Entre le déconfinement progressif et l’optimisation des chaînes logistiques pour cet événement, il ne devrait pas y avoir de problème majeur pour honorer les commandes. Certains délais de livraison sont toutefois susceptibles d’être allongés.