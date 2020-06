Donnez un coup de boost à votre PC avec le SSD Crucial MX500 en promotion

Vous êtes à la recherche d'un SSD performant au bon prix ? Le MX500 de Crucial avec 500 Go de stockage est aujourd'hui disponible à seulement 66 euros sur Amazon.

C’est le moment de donner un petit coup de boost à votre PC avec l’excellente référence MX500 du fabricant Crucial. C’est un acteur réputé sur le marché et ses SSD sont de bons produits, qui plus sont très performants. Ce pour quoi l’on hésite pas à partager un bon plan lors d’une promotion, comme c’est le cas aujourd’hui avec le modèle 500 Go.

En bref

La fiabilité des produits Crucial

Jusqu’à 560 Mo/s en lecture et 510 en écriture

C’est l’idéal pour faire démarrer Windows en quelques secondes

Le SSD Crucial MX500 d’une capacité de 500 Go est aujourd’hui disponible à seulement 66 euros sur Amazon. C’est un bon prix, d’autant plus pour un produit de qualité !

On trouve également un modèle Transcend 512 Go à 59 euros sur Amazon.

Pour en savoir plus 👇

Un SSD possède de nombreux avantages par rapport à un disque dur traditionnel, à commencer par la solidité de sa conception. L’absence de pièces mécaniques lui permet en effet de résister beaucoup mieux aux chocs et aux vibrations, ce qui favorise la longévité de l’objet et donc de vos données.

Il est aussi plus rapide. Le Crucial MX500 propose par exemple une vitesse allant jusqu’à 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. Pour avoir un ordre d’idée, c’est 3 à 5 fois plus rapide qu’un HDD. Votre système d’exploitation et les logiciels installés s’exécuteront bien plus vite qu’auparavant, notamment les jeux vidéo qui verront leurs temps de chargement fortement réduits.

De plus, la technologie 3D NAND est également de la partie pour gagner en endurance, en rapidité et économiser en consommation énergétique.

Comme la plupart des SSD, celui de Crucial adopte le format standard de 2,5 pouces pour se faufiler aussi bien à l’intérieur d’une tour PC qu’un ordinateur portable, à l’exception des ultrabooks, ces derniers peuvent en revanche parfois accueillir des SSD NVMe.

Simple à installer, un livret d’instructions est là pour vous aider à le configurer étape par étape. Il profite également d’une garantie de 3 ans.