La Fibre Bouygues Telecom est à moins de 15 €/mois via l’offre Bbox Fit

Bouygues entre en scène juste avant le début de l'été avec son offre Bbox Fit Fibre à 14,99 euros par mois. L'abonnement inclut l'essentiel, à savoir une connexion Internet jusqu'à 200 Mb/s ainsi qu'une ligne fixe.

Vous êtes éligible à la fibre optique ? Bouygues Telecom propose justement son offre Bbox Fit à prix encore plus réduit que d’habitude. Cependant, cet abonnement convient davantage à celles et ceux qui sont déjà équipés d’un boîtier multimédia ou d’une Smart TV, car le décodeur n’est pas inclus.

En bref

La Fibre jusqu’à 200 Mb/s

Avec un petit prix pendant un an…

… mais pas de décodeur TV

Jusqu’au 5 juillet 2020, l’offre Fibre de Bouygues Telecom est disponible à seulement 14,99 euros par mois, avec un engagement d’un an. Le prix de l’abonnement passe ensuite à 26,99 euros. Les frais d’installation sont offerts, mais les frais de mise en service s’élèvent à 29 euros. Notez que vous pouvez également être remboursé jusqu’à 100 euros sur les frais de résiliation de votre ancien opérateur.

Si vous n’êtes pas éligible à la Fibre optique, notez que vous pouvez tout de même souscrire à la même offre en ADSL et pour le même prix.

Pour en savoir plus 👇

L’abonnement Bbox Fit est le moins cher de Bouygues Telecom. Il délivre un accès illimité à Internet avec un débit descendant allant jusqu’à 200 Mb/s et un débit montant de 100 Mb/s. La box est compatible Wi-Fi 5 pour pouvoir profiter d’une connexion stable au quotidien.

Vous pourrez également passer des appels en illimité vers les fixes en France Métropolitaine, les DOM et vers plus de 110 destinations. Si vous voulez d’ailleurs conserver votre numéro de téléphone fixe, c’est possible et gratuit. Il suffit de faire la demande de portabilité du numéro. En plus de l’offre, vous bénéficierez de 6 mois d’abonnement à Spotify Premium offerts.

Elle ne comprend cependant pas de décodeur TV, elle est uniquement destinée à Internet et au téléphone fixe. Si vous souhaitez avoir un décodeur TV (4K), il faut passer sur l’offre Bbox Must pour profiter de plus de 180 chaînes. Cet abonnement est lui aussi à prix réduit : 20 euros par mois pendant un an et vous bénéficierez aussi d’un meilleur débit, allant jusqu’a 500 Mb/s.

