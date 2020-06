La microSD SanDisk Extreme Pro 1 To est presque à moitié prix sur Amazon

Petite par sa taille, mais énorme par sa capacité de stockage, la microSD SanDisk Extreme Pro de 1 To est aujourd'hui disponible à prix réduit. Amazon la propose actuellement avec une remise de plus de 40 %.

Si l’utilisation de votre smartphone, GoPro ou appareil photo justifie le besoin d’une énorme capacité de stockage, vous serez alors comblé par la microSD SanDisk Extreme Pro de 1 To en forte promotion. C’est simple : avec elle, plus besoin de cumuler les différentes cartes.

En bref

Idéale pour filmer en 4K

L’adaptateur SD offert pour faciliter le transfert

Jusqu’à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture

Au lieu de 649 euros, la microSD SanDisk Extreme Pro d’une capacité de 1 To est aujourd’hui disponible à 382 euros sur Amazon. Cela représente une remise de 41 %, soit 267 euros d’économies !

Pour en savoir plus 👇

Les microSD de la gamme SanDisk Extreme Pro proposent toutes une vitesse de transfert allant jusqu’à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture. Le modèle avec 1 To de stockage ne déroge évidemment pas à la règle malgré son énorme capacité.

Elle est certifiée A2 pour garantir des débits minimums, entre 10 et 30 Mo/s en lecture comme en écriture, et 4000/2000 IOPS en écriture/lecture séquentielle, pour permettre aux applications et jeux de conserver de bonnes performances à l’exécution. Cependant, il faut savoir que peu de smartphones proposent une mémoire extensible via microSD jusqu’à 1 To. Vérifiez la compatibilité avant d’acheter ! La Nintendo Switch peut accueillir jusqu’à 2 To, donc pas de problèmes pour elle.

Avec la classe V30 / UHS 3, il est également possible de filmer et enregistrer des vidéos jusqu’en 4K à 60 images par seconde. La microSD SanDisk Extreme Pro est tout simplement idéale pour s’insérer dans une caméra type GoPro, ou dans un appareil photo.

Notez enfin que cette microSD est très résistante, que ce soit face à l’immersion dans l’eau, aux fortes températures (de -25 à 85 degrés), aux chocs et même aux rayons X. De plus, elle est garantie pendant 10 ans par le constructeur.

