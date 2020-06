Cyberghost : 18 mois de VPN pour moins de 50 euros

CyberGhost, l'un des fournisseurs VPN les plus connus d'aujourd'hui, propose une nouvelle offre : 18 mois d'abonnement pour seulement 2,75 euros par mois, soit 49,50 euros au total.

Quoi de mieux qu’un VPN pour naviguer anonymement sur Internet et regarder des séries uniquement disponibles à l’étranger de chez soi ? CyberGhost propose justement en exclusivité chez nous une offre pour être tranquille ces 18 prochains mois.

En bref

Seulement 2,75 euros par mois sur 18 mois

Politique de confidentialité claire

Un très bon contournement du géoblocage

L’abonnement de 18 mois chez CyberGhost est disponible à seulement 2,75 euros par mois, pour un total de 49,50 euros à payer en une fois. En somme, l’abonnement est tout simplement deux fois moins cher avec cette offre !

CyberGhost est l’un des fournisseurs de VPN les plus connus actuellement. Il propose un peu plus de 6 300 serveurs répartis dans 88 pays différents. Il ne dispose pas vraiment des meilleurs débits, mais ces derniers restent acceptables pour télécharger rapidement des fichiers et surtout regarder des vidéos en streaming et en HD depuis un serveur américain.

Là est la particularité de ce fournisseur : CyberGhost est l’un des seuls VPN à proposer des serveurs dédiés au contournement du géoblocage. Autrement dit, vous disposerez de serveurs optimisés pour regarder des séries sur des plateformes étrangères comme Netflix US par exemple. D’après nos tests, ces serveurs fonctionnent correctement et sont faciles d’accès à partir de l’application. De la même manière, CyberGhost propose tout un panel de serveurs prévus pour le téléchargement Torrent.

Il est d’ailleurs possible de profiter du service sur 7 appareils simultanément. Cyberghost est d’ailleurs compatible sur presque tous les supports comme Windows, macOS, Linux, Android, ou bien iOS. L’interface du fournisseur est d’ailleurs jolie et intuitive, les propositions de serveurs sont clairement indiquées et l’on peut s’y retrouver en un clic. Elle propose même des fonctionnalités intéressantes que l’on ne retrouve pas ailleurs comme le nombre d’utilisateurs connectés à un serveur, mais aussi le ping ou la charge du serveur, par exemple.

Cyberghost a aussi l’avantage d’être l’un des rares VPN à garantir une politique de confidentialité transparente et bien traduite en français. Il affirme ne conserver aucune donnée liée aux logs de connexion comme l’adresse IP de l’utilisateur, l’heure ou encore la durée de la session interne qui passe par ses serveurs. Les seules informations récoltées sont celles nécessaires à l’ouverture de votre compte, c’est-à-dire vos coordonnées comme le font la plupart des VPN.

