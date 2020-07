Surfshark lance une offre VPN imbattable : 2 ans à 42 euros, soit 1,75 €/mois

Surfshark revient avec une offre clairement imbattable. Déjà connu pour son excellent rapport qualité/prix, il confirme son statut en proposant un abonnement de deux ans pour 42 euros, soit seulement 1,75 euro par mois.

Pour naviguer anonymement sur Internet ou regarder une série uniquement disponible à l’étranger de chez soi, l’installation d’un VPN est indispensable. Surfshark propose en ce moment un abonnement de deux ans à un prix imbattable.

En bref

Des débits élevés

Des connexions simultanées illimitées

L’abonnement de 24 mois chez Surfshark est disponible à seulement 1,75 euros par mois, pour un total de 42 euros à payer en une fois. À ce prix là, l’offre profite de plus de 80 % de réduction.

Pour en savoir plus 👇

Surfshark est l’un des derniers arrivés dans le monde des VPN et pourtant l’un des plus connus sur le secteur, notamment pour son excellent rapport qualité/prix. Il propose plus de 1 700 serveurs à travers 63 pays, c’est moins que ses concurrents… Ce choix plus restreint est en revanche contrebalancé par d’excellents débits selon notre test, qui sont tout simplement les meilleurs du marché.

Non seulement les débits sont très bons, mais les services disponibles sont aussi très efficaces dans leur contournement des systèmes de géoblocage. Autrement dit, que l’on soit sur un serveur américain, canadien ou même allemand, l’usage des plateformes de streaming du pays comme Netflix se fait sans encombre. Là aussi, certains concurrents n’en font pas autant. Surfshark dispose en plus du protocole Shadowsocks qui permet de contourner la censure de certains régimes autoritaires.

Il est d’ailleurs possible de profiter du service sur un nombre illimité d’appareils, là ou les autres fournisseurs ne proposent que jusqu’à maximum 10 connexions simultanées. Surfshark est compatible sur presque tous les supports comme Windows, macOS, Linux, Android/Android TV, ou bien iOS.

L’interface est en revanche très changeante en fonction de ces supports. On aura alors un service très complet sur Windows, mais très en retard sur macOS. L’application mobile quant à elle perd en fonctionnalités de base comme le mode sombre ou le speedtest, mais gagne la possibilité de remplacer la localisation GPS de votre smartphone par celle du serveur utilisé.

À l’image de ses concurrents, Surfshark assure ne conserver aucune donnée concernant votre navigation.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet de Surfshark dans notre comparatif de VPN.

Notre comparateur VPN

Afin de découvrir plus de VPN, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparateur des meilleurs VPN en 2020.