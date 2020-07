La performante microSD SanDisk Extreme 128 Go est de retour à moitié prix

La version 128 Go de la carte microSD SanDisk Extreme est de retour à moins de 25 euros. Elle bénéficie en effet d'une promotion de plus de 50 % sur Amazon.

Les cartes microSD SanDisk Extreme répondront à tous vos besoins. En plus de résister aux conditions extrêmes, elle fait tourner n’importe quel logiciel installé. La version 128 Go de cette gamme est d’ailleurs actuellement en promotion à moitié prix.

En bref

Des débits jusqu’à 160 Mb/s

Une certification A2 pour un débit minimum de 10 Mb/s

Les classes UHS 3 et V30 pour enregistrer en 4K

La carte microSD SanDisk Extreme est disponible à 24 euros dans sa version 128 Go sur Amazon, au lieu de 50 euros habituellement. Cela fait plus de 50 % de réduction pour cette carte microSD tout terrain.

Pour en savoir plus👇

La carte SanDisk Extreme 128 Go est en effet tout terrain : elle est conçue pour braver les conditions les plus difficiles. Elle résiste à l’eau et même aux températures extrêmes, allant de -25 à 85 degrés. De même, les chocs et les rayons X ne lui font pas peur. D’ailleurs, SanDisk est assez confiant sur la durabilité de ses produits pour garantir 10 ans la carte microSD en cas de problèmes.

La Sandisk Extreme propose des débits allant jusqu’à 160 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture. Elle profite aussi d’une certification A2 qui lui garantit des débits minimums, entre 10 et 30 Mo/s en lecture comme en écriture et 4000/2000 IOPS en écriture/lecture séquentielle. Tout ceci permet à cette carte microSD de lancer vos jeux et applications dans de bonnes conditions.

Enfin, avec la classe de vitesse UHS 3 et la classe de vitesse vidéo V30, la carte est également capable de filmer et enregistrer des vidéos en 4K jusqu’à 60 images par seconde si votre appareil est compatible. Notez d’ailleurs qu’un adapteur est fourni pour insérer la carte dans un port SD.

