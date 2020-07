Banque en ligne : Boursorama Banque renouvelle sa prime de 110 euros

Boursorama Banque relance son événement Pink Week-End jusqu'au 14 juillet. La banque en ligne offre jusqu'à 110 euros pour toute ouverture d'un compte courant pour les nouveaux clients.

Pratiques au quotidien et avantageuses en voyage, les banques en ligne ont de quoi séduire par rapport aux banques traditionnelles. Elles sont en revanche de plus en plus nombreuses sur le marché et n’hésitent donc pas à rivaliser de primes de bienvenue pour attirer les nouveaux clients. C’est le cas de Boursorama Banque qui revient avec son événement Pink Week-End et offre jusqu’à 110 euros, avec le code promo « PKD110« .

En bref

0 euro de frais de tenue de compte

Un large choix de cartes bancaires

Un service client réactif

Aucun frais à l’étranger avec la carte Ultim

L’offre Boursorama et ses 110 euros offerts est disponible jusqu’au 14 juillet avec le code « PKD110« . Attention, cette offre n’est disponible que pour les nouveaux clients.

Pour en savoir plus 👇

Boursorama Banque est une banque en ligne reconnue disposant d’un large choix de cartes bancaires gratuites. Si certaines peuvent être soumises à des conditions (de revenu, de dépôt initial) pour être délivrées, ces cartes sont assez nombreuses pour que chacun trouve la mieux adaptée à ses besoins. La plus intéressante, la carte Ultim, est disponible sans condition de revenu et propose une offre sans frais en France et à l’étranger. Il faudra cependant l’utiliser au moins une fois par mois sous peine d’être facturé 15 euros par mois d’inactivité, ce qui n’est pas un problème si l’on décide d’en faire son compte principal.

Appartenant à la Société Générale, la néobanque délivre bien un IBAN français. Un bel avantage puisque ce n’est pas le cas de toutes les banques en lignes. S’il est interdit de refuser un IBAN européen, il n’est pas rare de rencontrer certains problèmes techniques lorsque celui-ci n’est pas français.

On remarque cependant quelques lacunes du côté de l’application. Elle n’est pas ergonomique et ce n’est pas vraiment une application d’ailleurs. Il s’agit en fait d’une webapp qui a tendance à renvoyer vers votre navigateur mobile. Elle bénéficie en revanche d’un service client rapide et efficace.

Par ailleurs, on notera la facilité des démarches d’ouverture de compte courant qui ne prennent qu’une dizaine de minutes. Il faudra ensuite attendre environ 5 jours ouvrés selon la néobanque pour recevoir ses identifiants et sa nouvelle carte. Par la suite, Boursorama offre la possibilité de migrer facilement son ancien compte bancaire via un service de mobilité bancaire : EasyMove.

Pour profitez de l’offre, vous devez ouvrir un compte en ajoutant le code promo « PKD110 » avant le 14 juillet. Il restera ensuite deux semaines pour finaliser et confirmer votre dossier. 50 euros seront crédités sur le nouveau compte en guise de bienvenue. Le reste de la prime varie en fonction de choix de votre carte : 30 euros pour la Visa Welcome ou 60 euros avec n’importe quelle autre carte, dont la carte Ultim.

Notre comparateur

Pour connaitre les autres banques en ligne disponible en France, n’hésitez pas à consulter notre comparateur des banques en ligne.